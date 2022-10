Noel Gallagher’s High Flying Birds estrenan ‘Pretty Boy’ con la guitarra de Johnny Marr

Noel Gallagher’s High Flying Birds anuncian nuevo disco para 2023 y del que aún no se conocen más detalles. Lo que sí podemos escuchar es su primer adelanto, una canción llamada «Pretty Boy», que marca el comienzo de un nuevo capítulo creativo.

Grabado en el estudio del propio Noel en Londres, Lone Star Sound, y coproducido con Paul ‘Strangeboy’ Stacey, también cuenta con el viejo amigo y colaborador Johnny Marr en la guitarra. La pista tiene un conjunto vocal evocador entre una línea de bajo hipnótica, un cadencioso ritmo, riffs de alta energía y gancho instantáneo.

Sobre el nuevo single, Noel dice: “Para este nuevo disco fue lo primero que escribí, lo primero que grabé en una maqueta y lo primero que terminé, por lo que lo correcto es que sea lo primero que la gente escuche. Un gran agradecimiento al gran Johnny Marr, por llevarlo a un lugar especial. Oh… y cuidado con un cameo mío en el video… ¡¡el primero que me vea gana una bolsa de Flamin’ Hot Wotsits Giants!!”

El anterior álbum de estudio de High Flying Birds de Noel Gallagher, ‘Who built the moon?‘, fue lanzado en 2017, ubicándose en el número 1 en la lista de álbumes oficiales del Reino Unido en el momento del lanzamiento. Noel se ha mantenido creativamente inquieto y la continuación fue una serie de tres EP. A estos le siguió ‘Back The Way We Came: Vol 1 (2011-2021)’, un recopilatorio que definió su carrera y celebra una década del rico y diverso cuerpo de trabajo de su nueva etapa creativa.