Rock in Rio Lisboa 2021 anuncia a Liam Gallagher, Duran Duran, Foo Fighters y más

Las ganas de volver a la normalidad son más que evidentes. Por ello Rock in Rio Lisboa 2021 ya está en marcha con las primeras grandes confirmaciones de su cartel que dividido en dos fines de semana apuesta por grandes artistas atemporales con novedades entre sus filas.

El 19 de junio aterriza la esperadísima fecha en Lisboa de Foo Fighters junto con el combo The National y Liam Gallager. Tres grandes figuras en su género que no querrás perderte con grandes temas icónicos y novedades en su setlist.

El día 20 el baile va a ser muy protagonista gracias a los shows de Black Eyed Peas, Ivete Sangalo y David Carreira.

El siguiente fin de semana, el 26 de junio, los fans de “Hungry Like the Wolf” o “Take On Me” podrán ver a sus artistas favoritos en el World Stage (escenario principal). Duran Duran y A-ha permanecen en el cartel del festival para la próxima edición, así como el británico Bush que, junto con los portugueses Xutos & Pontapés, completan el cartel de este día.

Y como cierre, el día 27 será el turno del norteamericano Post Malone, así como de Anitta, HMB y Jason Derulo que promete llevar al público a la locura con un concierto lleno de éxitos, entre los que seguramente estarán “Want to Want me”, “Trumpets”, “Swalla”, o los más recientes éxitos “Savage Love”.

Las entradas para Rock In Rio Lisboa ya están disponibles.