Nuevo disco de Afghan Whigs y gira por nuestro país

Afghan Whigs regresan con un nuevo álbum que se publicará el próximo 9 de septiembre a través de Royal Cream/BMG.

How Do You Burn?, es el noveno álbum en general y la continuación de los discos ampliamente aclamados que han hecho anteriormente desde que se reagruparon en 2012, Do to the Beast (2014) e In Spades (2017). Su nuevo disco recoge el bastón de mando de cada uno de esos discos y lo lleva hasta un nuevo horizonte.

El disco comenzó a gestarse en septiembre de 2020: la pandemia de COVID obligó a Greg Dulli, a abandonar sus planes de gira de su elogiado último disco en solitario Random Desire y empezó a centrarse en este nuevo disco de su banda. La pandemia global impuso que la banda grabara en gran medida separados desde diferentes lugares: Dulli, su coproductor Christopher Thorn y el batería Patrick Keeler estuvieron juntos en California; el bajista John Curley, y los guitarristas Jon Skibic y Rick Nelson, trabajaron desde Cincinnati, Nueva Jersey y Nueva Orleans, respectivamente.

Dulli también contó con varios colaboradores en lujo como el difunto Mark Lanegan, habitual en los Twilight Singers de Dulli y su socio en The Gutter Twins. Siempre fueron grandes amigos. Lanegan hace aquí su debut en Afghan Whigs grabando coros en dos canciones.

Además “Fue Mark Lanegan quien puso nombre al disco”, comentó Dulli.

Junto a este anuncio del nuevo álbum, se publica también el video y el single extraído del álbum “The Getaway” que llega acompañada de un videoclip dirigido por el prestigioso director Phil Harder.

Escucha ‘The Getaway’ de Afghan Whigs

Conciertos de Afghan Whigs

El próximo mes de junio estarán encabezando el cartel de Azkena Rock Festival

En octubre llegan a salas:

22 de octubre – Madrid, Teatro Barceló

23 de octubre – Barcelona, Apolo 2