House of Ley regresa en octubre a Barcelona

Tras el cierre del ocio nocturno decretado por las autoridades y el asfixiante acoso al que se encuentra sometido el mundo del espectáculo, pocos son los eventos que sobreviven y que siguen adelante hoy en día. Ley DJ resiste y no desiste a la hora de proponernos su particular show y es casi un milagro que podamos volver a bailar en una nueva edición de House of Ley.

En esta ocasión la DJ estará acompaña de Mueveloreina, Colectivo DA SILVA, Mr.K!, DJ Amable, Telefunka y un invitado sorpresa que todavía está por desvelar. Un cartel de lujo para esta nueva edición, en la que se fusionará el live DJ Set de la anfitriona con las actuaciones en vivo de los invitados, generando así una sinergia entre la música de baile y las actuaciones en directo.

El evento tendrá lugar el sábado 10 de octubre desde las 14:00h y hasta las 23:00h y cumplirá con toda la normativa de seguridad vigente. Se habilitará una zona de comida y bebida para poder disfrutar de una jornada completa en un entorno natural en Montjüic.

Durante los últimos meses, la música en directo se ha visto parada casi por

completo. Desde ciertas administraciones se ha señalado al ocio nocturno y los eventos de música en directo como culpables, a pesar de que no se ha relacionado ni un solo rebrote en los eventos que

cumplen escrupulosamente con la normativa establecida.

House of Ley sigue siendo una casa donde venir a disfrutar de la música, de la compañía de amigos, una casa donde celebrar que la cultura sigue viva, pero una casa con normas y protocolos donde todo el mundo pueda sentirse seguro.

Las entradas para este nuevo show de House of Ley están ya disponibles en la web de Ley DJ y en la web del poble Espanyol.