Bathe Alone es el proyecto musical de la multiinstrumentista de Atlanta Bailey Crone, trabajando en

estrecha colaboración con el productor Damon Moon (Curtis Harding, Lunar Vacation y otros) en su estudio Standard Electric. Crone se formó en música clásica, pasó al indie en su adolescencia, aprendió a tocar la batería, la guitarra y el bajo y tocó en varios grupos antes de lanzarse como Bathe Alone. En la actualidad se mueve en parámetros cercanos al dream pop.

Bathe Alone comparte hoy su nuevo single, «$35 Copay». Con esta canción la norteamericana presenta el último avance de su próximo disco, I Don’t Do Humidity, que saldrá a la venta el 7 de junio. Cuenta su autora sobre la canción que «Trata de un amigo que sigue autosaboteándose toda su vida y no es receptivo a hacer un esfuerzo por cambiar las cosas. Resultaba agotador oír hablar de los mismos problemas una y otra vez. Parecía que la amistad se estaba convirtiendo en una sesión de terapia y, mientras tanto, yo también tengo cosas que solucionar. Se merecen a alguien que pueda manejarlas… pero yo no me apunté a eso, y esta canción es básicamente yo dejándoles como amigos«.

Aunque la mayor parte del LP trata sobre los preparativos y las consecuencias del divorcio en 2021 de Bailey Crone, el título se refiere en realidad a la opresiva sensación pegajosa que acompañó a la evolución de la amistad sobre la que canta en «$35 Copay».

A continuación puedes escuchar «$35 Copay», el nuevo sencillo de Bathe Alone.

(la foto de cabecera es obra de Lindsay Thomaston)