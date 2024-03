Real Estate – Daniel (Domino / Music As Usual)

Cuatro años después del algo tibio The Main Thing (Domino, 2020) y ya definitivamente sin el guitarrista Matt Mondanile, algo que se nota en la ausencia de esas líneas escapistas que éste dibujaba a las seis cuerdas y que dotaban al sonido de Real Estate de una riqueza de matices importante, la veterana banda de New Jersey regresa con un disco que suena más back to the roots que nunca y que exprime un acercamiento a ángulos más country, sin olvidar su acostumbrada querencia por las melodías soleadas. Podría ser su particular ‘Cruel Country’, hablando en el lenguaje de unos Wilco a los que remiten en repetidas ocasiones a lo largo del álbum.

La mecha prende rápido al colocar la notable “Somebody New” como acertado arranque, y conectarla con los tres singles de adelanto: “Haunted World” de estribillo adictivo, el clásico instantáneo “Water Underground” mirando de reojo a The Byrds en slow motion y la efervescente “Flowers”, pop de flechazo instantáneo. Una vez dentro ya de la atmósfera acogedora que propone y recrea este retorno en largo, “Interior” les acerca a esos medios tiempos tocados por la varita mágica de la deliciosa atemporalidad con su marcado aroma beatle. “Freeze Brain” rememora los tiempos del infravalorado In Mind (Domino, 2017), dando paso a una segunda parte del álbum donde cuesta más encontrar esa chispa de inspiración que en la época de los aparentemente ya inalcanzables Days (Domino, 2011) y Atlas (Domino, 2014) se mantenía de principio a fin sin titubeos. A pesar de ello, mantienen el nivel gracias al delicado toque Gram Parsons de “Victoria” o a la espontaneidad pop de la dupla conformada por “Say No More” y “Airdrop”, dando lugar a un balance algo desigual que deja un regusto agridulce ante lo que podía haber sido y no fue, especialmente si consideramos el largo periodo transcurrido hasta reencontrarnos de nuevo con su música.

La producción de Daniel Tashian , búsquenlo en los créditos del aclamado Golden Hour (MCA Nashville, 2018) de Kacey Musgraves, resulta acertada pensando en el sonido clásico que impregna cada surco de estas canciones de apariencia modesta, pero capaces todavía de dejar un poso importante, ya que parecen compuestas para ser degustadas bajo la luz de una buena luna llena.

Escucha Real Estate – Daniel