Tal como te anunciamos el pasado mes de octubre, Grandaddy están de vuelta. Con la ausencia de Kevin García, fallecido en 2017, el grupo de Jason Lytle publicará su nuevo álbum de estudio, el primero en siete años, el próximo 16 de febrero. Su título es Blu Wav y saldrá a través del sello Dangerbird Records.

Hoy mismo Grandaddy han lanzado un nuevo sencillo, «Long as I’m not the one». Se trata de una emotiva balada aparentemente sencilla pero llena de exuberantes detalles. Jason Lytle comenta sobre esta nueva canción que «si bien la letra llegó temprano y permaneció prácticamente sin cambios, terminé grabando otras dos o tres versiones de esta canción y simplemente no pude hacerlo bien. A veces demasiado folk y otras demasiado country. Finalmente me decidí por esta interpretación. Bastante brillo y suciedad. Bastante moderno y vintage. Todavía no tengo claro qué es, pero eso es bastante normal para mí».

A continuación puedes escuchar el nuevo sencillo de Grandaddy, «As long as I’m not the one».



(la foto de cabecera es obra de Dustin Aksland)