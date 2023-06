No Metal In This Battle es un grupo de afro post-punk procedente de Luxemburgo. Hace un par de años, tras dos años de silencio debido a la paternidad, regresaron con un sencillo («Shimokita / Zeitzonen») que en su momento te presentamos en nuestra PlayList de las Canciones de la Semana. Posteriormente siguieron con otro sencillo formado por los temas «Disco Dans Ta Cave/Fano», y hoy completan la trilogía con «Lightrider/Lord of Fuzz». Canciones todas ellas que aparecerán en su próximo álbum, Wie Kraut und Rüben, cuya publicación está prevista para el próximo otoño. El disco estará disponible solamente a través de lo sellos Muaaah Records y À Tant Rêver du Roi Records. El vinilo puede reservarse ya en el siguiente enlace: https://muaaahrecords. bandcamp.com/album/no-metal- in-this-battle-wie-kraut-und- ruben

«Lightrider», la hipotética cara A de este nuevo sencillo de No Metal In This Battle, es un tema más pop de lo que nos tienen acostumbrados los luxemburgueses. Una himno de afro-disco con vocoder incluido para bailar todo el verano. En este caso el grupo pensó que una canción así necesitaba una voz, así que invitaron a su amigo, el activista político Xavier Battle, a cantar en ella. Un tema vocal que se repite con insistencia y que consigue que la canción recuerde a los mejores temas de KC & The Sunshine Band.

«Lightrider» se presenta con un vídeo de estética retro-futurista que combina imágenes de los 70 y 80 con un toque de futurismo. El resultado es a la vez nostálgico e hipnótico, con la vista puesta en el pasado, con esas referencias a la música disco de los 70, pero también en el futuro.

A continuación puedes ver y escuchar «Lightrider», el nuevo sencillo de No Metal In This Battle.

(las fotos del grupo son obra de Mike Zenari)