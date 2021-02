Como cada domingo, llega el momento de repasar la actualidad musical de los últimos días con nuestra PlayList de las Canciones de la Semana. En ella te recordamos algunos de los temas que han pasado por Muzikalia a lo largo de la semana, a la vez que aprovechamos para presentarte alguna novedad de la que todavía no te hemos hablado. Estas son, hoy, nuestras canciones de la semana.

Mogwai – Pat Stains

3D (Massive Attack) – Where the nightingale sings (remezcla)

Sara Reus – Gracias a ti volaré (con Luis Correas)

Zirconita – SOS

Sufjan Stevens – Tell me you love me

Jehhny Beth – French countryside

The New Raemon, Marc Clos y David Cordero – Una infancia

Fresquito y Mango – Mándame un audio

Stereolab – The Super-it

Sen Senra – Sublime

Bunbury – El momento de aprovechar el momento

José González – El invento

Carla – All I want is here

Barbarossa – Hide

Urtain – Viento del norte

Iceage – Vendetta

Grasias – Culo de cuscús

Betacam – Lo único que tengo

Javier Ojeda – Mambo italiano

Siloé x Delaporte – Como me quieres tú

Zahara – Canción de muerte y salvación

Los Planetas – El rey de España

Natalia Lacunza – Corre

Corizonas – Nubes negras

OTRAS CANCIONES DE LA SEMANA

Tórtel – Tú hablarás

El valenciano Tórtel continua, a su ritmo, presentando canciones que seguramente formarán parte de un próximo EP que se está haciendo de rogar. La última de ellas ha visto la luz esta semana, y está inspirada por su reciente paternidad. “Tú hablarás” recrea la sensación de querer conocer a fondo, como en una conexión telepática, todo lo que guarda en su interior una personita que acaba de llegar y con quien todavía no es posible una comunicación completa.

Pantanito – Pares o nones

Pantanito es un icono de la rumba catalana del que ya te hemos hablado en Muzikalia en alguna ocasión. Este viernes ha estrenado una versión inédita de Los Marismeños, “Pares o nones”. Una canción que interpretó en un gran concierto de 2018, y que ahora publica en todas las plataformas digitales junto con el vídeo, hasta ahora inédito, del concierto. La canción también tiene una historia y una relación muy especial con el gran Txarly Brown.

Calibre91 – Me lo he pensado mejor

Como ya os hemos comentado en esta misma sección, las canciones de la semana, la banda madrileña Calibre91 está presentando las canciones de su disco en vivo, Directo al Rojo Vivo. Esta semana ha salido el segundo sencillo del álbum, “Me lo he pensado mejor”, un tema ya conocido pero del que ahora disponemos de un vídeo que muestra el gran ambiente de su interpretación en la Sala El Sol que ha dado lugar al disco en directo.

Ed is Dead – Endlessly

Ed Is Dead continúa deshojando poco a poco el que será su cuarto álbum de estudio que llegará a principios de 2021. Ahora presenta “Endlessly”, el segundo sencillo donde el artista madrileño da un portentoso giro de 180 grados respecto a su anterior avance “God Is Time”, para demostrar una vez más que su versatilidad en el estudio es interminable. Aquí aparca las atmósferas experimentales para embarcarnos en un viaje luminoso lleno de color, vitalidad y esperanza. Algo necesario en estos tiempos de incertidumbre.

Degiheugi – Woman (Late Night Studio Sessions)

Degiheugi es un crate digger, beatmaker y artista contrastado con hasta 7 álbumes en su haber desde 2006 que ha tocado con el mítico DJ Shadow. El viernes publicó su nuevo single “Woman”, avance de su nuevo disco que saldrá a finales de abril. Con un sonido bastante cercano al sonido de Zero 7 o Boozoo Bajou, su nuevo trabajo muestra otras influencias que van desde la samba brasileira, al Afrobeat, o el jazz, pasando por el soul y la canción francesa.

No Metal In This Battle – Shimokita / Zeitzonen

No Metal In This Battle es un grupo de afro post-punk que llega desde Luxemburgo, tras dos años de silencio, con un nuevo single publicado hace escasos días. En los últimos años han estado algo distanciados por la paternidad, y ahora han recargado su creatividad y sus ganas de experimentar dando como primer resultado este “Shimokita / Zeitzonen”. El primero de los temas es una especie de combinación entre su rítmicos afrobeat y math rock, mientras que el segundo nos muestra una faceta más electrónica e hipnótica.