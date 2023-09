Nuevo videoclip de Johnny B. Zero

Desde hace unos meses te venimos contando en Muzikalia la transformación de Johnny B. Zero, tanto en su formación como en su decisión de pasarse al castellano. El próximo 6 de octubre verá la luz su nuevo álbum, No Me Gusta El Rock ‘n Roll, disco del que ya nos ha avanzado dos canciones. La tercera se titula «Abstracto», se ha dado a conocer en estos días y hoy se publica el vídeo que la acompaña.

«Abstracto» es un medio tiempo indie rock con un intenso estribillo que habla de la necesidad de recibir afecto porque es lo que nos hace sentir valiosos. En la canción el fetiche sentimental del abandono y la inseguridad llevan a preguntar a una persona amada: «¿cuánto valgo para ti?». En la canción han participado Juanma Pastor (voz y guitarra), Natxo Tamarit al bajo, Ben Wirjo a la batería y Elisabet Hernández a los coros. «Abstracto» ha sido grabada en La Azotea de Karl Sound y Elefante Estudios por Carlos Ortigosa. Las guitarras han sido grabadas en el estudio de Ferràn Gisbert (Alizzz), ingeniero de sonido. La canción ha sido producida por Carlos Ortigosa y Juanma Pastor.

En cuanto al videoclip que se estrena hoy, ha sido dirigido por Víctor García en uno de los bares más míticos del barrio del Carmen de Valencia: L’Ermita. La edición está inspirada en el cineasta Edgar Wright y en las imágenes se ve a la banda tocando «Abstracto» en diferentes partes de la taberna.

Además Johnny B. Zero han anunciado las primeras fechas de presentación del nuevo álbum. Hasta el momento son las siguientes:

2 de noviembre Granada · Taberna JJ

3 de noviembre Sevilla · Fun Club

17 de noviembre Zaragoza · Rock & Blues

24 de noviembre Alicante · Euterpe

25 de noviembre Valencia · Loco

1 de diciembre Madrid · Siroco

2 de diciembre · Valladolid

15 de diciembre Barcelona · Heliogabal

16 de diciembre Vic · Jazz Cava

(la foto de cabecera es obra de Alexandra Tesh)