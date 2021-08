Oh, See! Málaga crece con Nathy Peluso y una fiesta de presentación a la altura.

El festival malagueño ha añadido una jornada de apertura el día 1 que contará con Rigoberta Bandini, Ladilla Rusa y We Are Not DJS además de confirmar el artista internacional del viernes, que será la explosiva Nathy Peluso, redondeando un cartel sobresaliente.

Recuerda que además, se han puesto más entradas a la venta para la jornada del jueves, que se habían agotado. Puedes adquirirlas, para este y todos los demás días, en su página web https://ohseemalaga.com