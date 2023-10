OMD tienen nuevo single, ‘Veruschka’

Orchestral Manoeuvres in the Dark (OMD) (consulta nuestra reciente entrevista a propósito de su paso por Visor Fest) están de vuelta con Bauhaus Staircase, que estará disponible el próximo 27 de octubre a través de White Noise. La banda de Andy McCluskey y Paul Humphreys regresa con el decimocuarto trabajo de su carrera, primer material desde The Punishment of Luxury, que se lanzó en 2017.

Escrito durante los confinamientos por COVID-19, se espera que sea el disco más explícitamente político de OMD hasta la fecha. También captura su deseo de ser «tanto Stockhausen como Abba». Ya habíamos escuchado la canción que le daba título, el tono glam de «Slow Train» y ahora llega un tercer adelanto llamado «Veruschka».

Una balada a la altura de algunos de sus clásicos de la que el cantante Andy McCluskey comenta: «Mi actitud es como la que expreso en esta canción: si tienes demasiado miedo de saltar del acantilado, nunca aprenderás a volar. No podíamos seguir diciendo: ‘No va a funcionar’. Tienes que seguir intentándolo, para ver dónde terminas».

El tema se complementa además con por un video animado futurista (creado por Cine1080 Studio).

Escucha ‘Veruschka’ de OMD