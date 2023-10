Lauren Mayberry estrena un nuevo adelanto de su disco en solitario, aún sin fecha de edición que llegará después de su próxima visita. La vocalista de Chvrches comparte una nueva canción llamada «Shame», que llega tras «Are You Awake«.

Sobre este nuevo single comenta: «Tenía la idea de una canción con el lema ‘qué vergüenza’, pero de manera sarcástica. Y la palabra ‘vergüenza’ con un doble significado: la vergüenza que sientes y interiorizas, pero qué lástima sentirte así y no poder cambiarlo». «Mirando hacia atrás en gran parte de mi vida en términos de relaciones, sexualidad y mi sentido de mí misma en el mundo, hay mucha vergüenza asociada a eso. Llegué a la adolescencia a principios-mediados de los años 2000, un período que ahora consideramos un poco desagradable en cuanto a género y mensajes mediáticos (post-Woodstock 99, el surgimiento de filtraciones de cintas sexuales, Girls Gone Wild, etc., etc.).

«Lo que se consideraba ‘atractivo’ para las mujeres y las chicas fue bastante perturbador a la luz de la retrospectiva, y eso es lo que quedó en mi mente en un momento formativo, idealizando las versiones de bajo presupuesto y chicos de bandas locales de Ethan Hawke en Reality Bites. Pero ahora sé mejor, mi programación todavía me lleva a encontrar esas cosas atractivas a nivel celular. Sé que no debo desear esas cosas académicamente, pero emocional, romántica y sexualmente, he sido entrenada para encontrar esas cosas valiosas y atractivas. Sé que eres lo que comes y es el sabor lo que me mantiene en calma».

Escucha ‘Shame’ de Lauren Mayberry

Toma nota de las fechas de Lauren Mayberry

MARTES 24 DE OCTUBRE – BARCELONA (LA NAU) Entradas

MIÉRCOLES 25 DE OCTUBRE – MADRID (COPÉRNICO) Entradas

Las entradas están a la venta en DICE a un precio de 25 € más gastos de distribución.

Las entradas para estos conciertos se podrán adquirir con el Bono Cultural Joven a través de la web de Redtkt.