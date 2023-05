Otro avance para los enmascarados DA-CAT, ‘Pijos ahorcados!!’

Los enmascarados DA-CAT se presentaban el pasado febrero «Salta la valla». Un alegato contra el racismo que se siente vibrante y lleno de energía. Una mezcla de letras urgentes y un sonido noventero que promete sorpresas. Sintetizadores, guitarras abrasadoras y el tono punk de la voz desgarrando un grito desesperado por la igualdad y la justicia.

Este grupo nació como una criatura de tres cabezas en la post-pandemia. Un realizador audiovisual sin trabajo, un antiguo DJ y productor y un ex miembro de una banda de rock decidieron unirse para buscar nuevos lugares donde pastar y pelear.

Ahora es momento de lanzar una nueva pista de quién se esconde tras ese proyecto con «Pijos ahorcados!!» en la que abordan los miedos de la vida moderna: el temor al otro, al virus, a la soledad, al sexo sin pasión y al amor algorítmico. También critica la falta de poesía en la sociedad, el terrorismo del alquiler y la adicción a las series.

Pero no todo son problemas, DA-CAT ofrece una solución a estos males. Y no, no implica ahorcar a nadie, sino algo más simple pero efectivo.

Escucha ‘Pijos ahorcados!!’ de DA-CAT