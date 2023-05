Bethany Cosentino de Best Coast, debuta en solitario

La líder de Best Coast, Bethany Cosentino, ha anunciado su primer álbum en solitario, titulado Natural Disaster, que saldrá a la venta el 28 de julio de 2023 a través de Concord Records. Esto hará que su banda de siempre se tome un descanso indefinido. La decisión no fue fácil, pero necesaria para la artista, quien siente que necesita explorar una nueva faceta de sí misma. «La vida es demasiado corta como para no darte a ti misma lo que sientes que necesitas y quieres. Me entusiasma la idea de ser sólo Bethany Cosentino durante un tiempo y descubrir quién soy fuera de la caja de ‘Bethany de Best Coast’ en la que he vivido durante tanto tiempo».

El disco, producido por Butch Walker, fue escrito entre Nashville y Los Ángeles y muestra una faceta diferente de la artista, alejándose del indie-pop que ha caracterizado a su banda. Natural Disaster combina reflexiones líricas y un pop-rock radiante, inspirado en poderosas cantantes, compositoras y guitarristas como Bonnie Raitt o Sheryl Crow, y artistas femeninas del cartel de Lilith Fair. Este álbum profundamente íntimo, pero arraigado en verdades universales, revela a Cosentino como una artista capaz de transformar la forma en que navegamos por el cambiante mundo que nos rodea.

La inspiración detrás del primer álbum en solitario de la norteamericana proviene de un año marcado por innumerables tragedias nacionales, la pandemia global, el cambio climático y un patriarcado enfermo. En este contexto, la artista sintió la necesidad de hacer balance y preguntarse qué estaba haciendo con su vida.

El primer sencillo del álbum, «It’s Fine», establece el tono del nuevo material de Cosentino, con su increíble voz en primer plano detallando el sentido de un mundo en el que no lo hay. El video dirigido por la colaboradora habitual de la artista, Janell Shirtcliff, llega junto al single.

Escucha ‘It’s Fine’ de Bethany Cosentino