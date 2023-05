Paul «Bonehead» Arthurs pide la reunión de Oasis

Paul «Bonehead» Arthurs pide la reunión de la icónica banda de Manchester, Oasis. Considera que esto brindaría a los jóvenes fans la oportunidad de vivir las famosas presentaciones en vivo del grupo. Arthurs, quien formó parte de la banda desde sus inicios hasta su partida en 1999, compartió sus pensamientos en el programa «Bonehead’s Bank Holiday» de Radio X, respondiendo preguntas de los oyentes.

Aunque le encantaría presenciar la reunión, Arthurs reconoce que puede resultar poco realista debido a las exitosas carreras en solitario de Liam Gallagher y Noel Gallagher. Con el 30 aniversario de su álbum debut, ‘Definitely Maybe‘, acercándose en 2024, existe toda una generación de fans que nunca tuvo la oportunidad de presenciar en vivo los espectáculos de la banda.

El músico ha sido testigo del entusiasmo de los seguidores más jóvenes cuando toca junto a Liam Gallagher, incluso aquellos que nacieron después de la separación de la banda en 2009. Arthurs cree que una reunión valdría la pena por ellos, aunque fuera solo para un concierto.

A pesar de reconocer que podría haber tensiones sobre quiénes participarían en una reunión, especialmente considerando que él dejó la banda antes de su separación, Arthurs sugiere que Gem Archer, quien estuvo en Oasis durante más tiempo, podría ser una opción más adecuada en la guitarra.

Ya han pasado cerca de tres décadas de su debut, Definitely Maybe, que influido por el sonido de artistas como The Stone Roses , sin dejar a un lado a las grandes glorias británicas The Beatles, The Kinks, The Jam, marcó el punto de partida para que el conocido como britpop eclosionara y comenzara a expandirse como si de un virus se tratara, para llenar las islas de émulos de flequillo que soñaban con parecerse a los Gallagher.

Nuevo capítulo del culebrón Oasis. Esperaremos a 2024, aunque realmente tampoco tenemos muchas esperanzas, como hemos analizado en más de una ocasión.