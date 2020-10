Pearl Jam comparten una nueva canción, ‘Get It Back’

Pearl Jam tienen nueva canción, que llega tras la publicación hace unos meses de su último trabajo, Gigaton.

Tal y como contaban con su regreso tras siete años, lo que supuso la continuación de Lightning Bolt (2013) según Mike McCready que explicaba en la web oficial del grupo: “Hacer este disco fue un largo viaje. Era emocionalmente oscuro y confuso a veces, pero también un mapa de ruta emocionante y experimental para la redención musical. La colaboración con mis compañeros de banda en Gigaton finalmente me dio un mayor amor, conciencia y conocimiento de la necesidad de una conexión humana en estos tiempos “.

Mientras se preparan para volver a la carretera a presentárnoslo ya en 2021 si la pandemia lo permite, podemos disfrutar de nueva música de Pearl Jam.

La canción “Get It Back” había estado disponible en Good Music to Aver the Collapse of American Democracy Vol. 2, una compilación de Bandcamp para apoyar el derecho al voto en las elecciones de EEUU.