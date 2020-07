Llega una edición ampliada y llena de inéditos del New York de Lou Reed

Lou Reed (recuerda el especial de sus mejores canciones) dio en la diana hace más de 30 años con “New York”, su disco de debut en Sire/Warner Bros y su quinceavo álbum de estudio. Lou cantó como nadie a Nueva York y en este disco lo hizo de manera magistral narrando la historia de outcasts callejeros como Pedro, Joey Diaz o Romeo Rodríguez. Las letras del disco están también repletas de menciones a personalidades de la época, algunas muy actuales como Donald Trump o Rudolf Giuliani. “New York” es una obra maestra que alcanzó la categoría de Disco de oro y consiguió una nominación a los Grammys.

Esta nueva edición de Rhino incluye una versión remasterizada del disco original publicado en 1989 y dos vinilos de 180 gramos. Contiene también 26 canciones inéditas de estudio y directo rescatadas del Lou Reed Archive, así como un DVD con un concierto de la época descatalogado desde hace años. Estará también disponible en edición digital.

“New York: Deluxe edition” se publicará el 25 de septiembre en una edición 3CD/DVD/2LP con un libro de tapa dura que incluye ensayos del periodista David Frickle, el archivista Don Fleming y el escritor Jonathan Cott, en el que explora la conexión con “Poeta en Nueva York”, el libro de Federico García Lorca que inspiro a Lou Reed para grabar este disco. Esta nueva edición ha sido producida por la mujer de Lou Reed, Laurie Anderson junto con Don Fleming, Bill Ingot, Jason Stern y Hal Willner.

* CD 1; disco original remasterizado

* CD 2; versiones inéditas en directo de las 14 canciones del álbum. Extraídas de diferentes conciertos.

* CD 3; contiene 14 canciones, principalmente versiones primerizas inéditas de algunas canciones del disco, el tema extra “The room” y versiones en directo de “Sweet Jane” y “Walk on the wild side”.

* DVD; concierto “The New York Album”, grabado en el teatro St. Denis de Montreal y publicado en VHS y Laser Disc en 1990. Disponible por primera vez en DVD. Incluye entrevista en audio con Lou Reed.

* 2LP; disco original remasterizado.

Disc One: Original Album (2020 Remaster)

1. “Romeo Had Juliette”

2. “Halloween Parade”

3. “Dirty Blvd.”

4. “Endless Cycle”

5. “There Is No Time”

6. “Last Great American Whale”

7. “Beginning Of A Great Adventure”

8. “Busload Of Faith”

9. “Sick Of You”

10. “Hold On”

11. “Good Evening Mr. Waldheim”

12. “Xmas In February”

13. “Strawman”

14. “Dime Store Mystery”

Disc Two: “New York” – Live

Disc Three: Works In Progress/Singles/Encore

1. “Romeo Had Juliette” (7” Version)

2. “Dirty Blvd.” (Work Tape) *

3. “Dirty Blvd.” (Rough Mix) *

4. “Endless Cycle” (Work Tape) *

5. “Last Great American Whale” (Work Tape) *

6. “Beginning Of A Great Adventure” (Rough Mix) *

7. “Busload Of Faith” (Solo Version) *

8. “Sick Of You” (Work Tape) *

9. “Sick Of You” (Rough Mix) *

10. “Hold On” (Rough Mix) *

11. “Strawman” (Rough Mix) *

12. “The Room” (Non-LP Track)

13. “Sweet Jane” (Live Encore) *

14. “Walk On The Wild Side” (Live Encore) *

DVD

Audio Only Bonus

15. A Conversation with Lou Reed

Vinyl Track Listing

Side A

