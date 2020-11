“Brains” es el título del fabuloso EP con el que se estrena Carlota Flâneur

La escudería de Hidden Track Records, sello barcelonés gestionado sólo por mujeres, crece y crece hasta límites insospechados y siempre como sinónimo de calidad. Esta vez, además, su nuevo producto viene apadrinado por uno de sus principales bastiones (y por cierto, el motivo de creación de la discográfica): Ferran Palau. Él es el que produce -en colaboración con Ildefonso Alonso (El Petit de Cal Eril) en Konvent de Cal Rosal– el debut en formato EP de la barcelonesa Carlota Flâneur, cuatro canciones eminentemente pop y de frescura sin igual.

Carlota ha crecido siempre rodeada de música. Un buen día descubrió su voz y eso la llevó a componer un material propio al que al principio trató de dar salida con una banda de instituto, pero que ahora requiere de una perspectiva más personal a la que sólo puede acceder con la privacidad y libertad que le proporciona caminar sola, exhibiendo una intimidad tan descarnada como bien arropada por las texturas que una producción brillante como ésta proporciona a unas canciones que, sin embargo, brillan por sí mismas.

Brains está compuesto, como todo EP que se precie de serlo, por cuatro canciones, en las que la autora no inhibe en absoluto una juventud que le sirve para comunicarse sin tapujos. La frescura de su personalidad es algo que ya salta a la vista en el vídeo que sirvió para ilustrar hace poco el single de adelanto de todo esto, una de esas canciones que se pegan irremediablemente a la sesera y que lleva un título (y atentos a la letra) tan explícito como “Generation of the young flesh”, alegato generacional que retrata a la perfección la forma de sentir de un sector de la población al que generalmente [email protected] más mayores tendemos a menospreciar y sin embargo clama por ser escuchado, sobre todo cuando se expresa con tanto poder como en este caso.

El resto de este disco que ahora edita, de forma tan cuidada como siempre, Hidden Track, no va en absoluto a la zaga del adelanto. El talento para la melodía que despliega esta mujer es algo realmente resaltable, a tenor de lo que podemos escuchar en una apertura tan intimista como “Fun”, de texturas acústicas que poco a poco van adquiriendo cuerpo gracias a capas de sutiles arreglos -que son, por cierto, uno de los grandes aciertos del disco- o como la titular “Brains”, baladón de cierto aire deep soul que hace gala de la excepcional voz de Carlota, que igualmente resalta en la minimalista (voz y teclados) canción que sirve de cierre, un “Thanksgiving song” que deja, por supuesto, con ganas de más y obliga a volver al principio, algo que no ocurre siempre con todo el aluvión de novedades al que uno se enfrenta cada semana, se lo aseguro.

Escucha Brains, de Carlota Flâneur, en Spotify.