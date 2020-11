Johnny B. Zero estrenan el vídeo de ‘Characters’

En este nuevo disco Johnny B. Zero se adentran más directamente que nunca en el rock del futuro. Desde un sonido crudo que atraviesa todo el disco ‘Metonymy of Sound’ y permite distinguir con mucha claridad el carácter musical de cada componente, la banda en conjunto lanza mensajes sonoros por medio del funk, el pop o el soul. Es un disco directo, sentimental, donde la banda apuesta por seguir desarrollando su propio lenguaje: sonidos libres de la dulcificación de los pedales de efectos sacuden, empujan y acarician el corazón de las canciones. Para Johnny B. Zero lo más importante siempre han sido las canciones, que como artefactos primitivos se deben comprender sin valores añadidos. La banda trata esas canciones de manera genuina, y pone gran énfasis en la forma: la manera de cantar, de rascar las cuerdas de una guitarra, la búsqueda de un sonido más humano en los sintes o la desfiguración desacomplejada del saxo. De esta manera consigue un resultado realmente crudo, emocional, concreto y provisto de una política autoral muy cuidada.

Este es un disco con manifiesto precisamente por haber nacido de esa política autoral, y estas observaciones sobre la propuesta sonora se incluyen en el libreto. El manifiesto tiene que ver con el título del disco, “la metonimia del sonido”, una sucesión concreta de sonidos: es decir, la música. En ocasiones nos hemos acostumbrado a que lo musical sea un mero vehículo para la letra, que las canciones constituyan un mensaje textual que funciona como eslogan facilón y olvidable. Para la banda la letra es muy importante, pero el corazón de la música habita dentro del sonido, que trasciende emocionalmente, que también es político en sus sutilezas y sus diferentes caminos, y que contesta y a veces incluso disputa el significado a las letras.

El videoclip de ‘Characters’ nuevo single de Johnny B. Zero ha sido dirigido por Juanma Pastor y se centra en los músicos tocando el tema. Los planos cercanos muestran la ejecución y los instrumentos directamente.

El desarrollo de una canción sin estribillo. Un riff de guitarra doblado por la batería perseguidos por el ritmo quebrado del saxo y del sinte. La voz enumera un elenco de personajes en cuya multitud se confunde el protagonista. La canción se fundamenta sobre el groove y la narración, hasta que irrumpe el clímax final: el riff principal es atropellado por una guitarra saturada y el protagonista nos invita a salir de nuestros personajes.