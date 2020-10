Pet Shop Boys desempolva sus apariciones televisivas

Pet Shop Boys (recuerda nuestro especial) han decidido sacar a la luz sus apariciones en programas de la BBC desde 1985 a nuestros días.

La banda de Neil Tennant y Chris Lowe, que a comienzos de este 2020 regresaban con Hotspot, editado vía x2 Recordings, disco que irrumpió en las listas de venta españolas en el puesto número #3, lo que mejoró la entrada de sus dos últimos discos (‘Electric’ #5 y ‘Super’ #7), y supuso además la mejor entrada en listas de un nuevo álbum del dúo británico desde Introspective en el año 1988. Hotspot es el decimocuarto álbum de estudio de la carrera de Pet Shop Boys. Diez nuevas composiciones entre las que se incluye ‘Dreamland‘, el duo con Olly Alexander (Years & Years) presentado como primer single un par de meses atrás, así como su más reciente single, ‘Burning the Heather’, una preciosa balada protagonizada por la guitarra acústica de Bernard Butler (ex-Suede).

Ahora podremos echar la vista atrás con ellos recordando históricas apariciones en programas como Top Of The Pops y The Old Grey Whistle Test.

Recrea sus presentaciones en la BBC a mediados de los 80, con temas emblemáticos como “West End Girls”, “Suburbia”, “Loves Comes Quickly” u “Opportunities”