Good Night Songs for Rebel Girls, un disco para empoderar a la mujer

Decca Records anuncia la salida de ‘Good Night Songs for Rebel Girls’, como celebración de artistas musicales femeninas extraordinarias y creado en asociación con Rebel Girls, la multi-plataforma global de entretenimiento educativo centrada en servir de inspiración y dar confianza a toda una generación de chicas en todo el mundo. Good Night Songs for Rebel Girls contiene versiones de canciones contemporáneas o clásicas que han trascendido su género y geografía, compuestas por icónicas artistas, desde Alicia Keys a Carole King. Interpretadas por un elenco multigeneracional de vocalistas femeninas, el álbum se inspira en la narrativa femenina de la serie de libros y podcast bestseller del New York Times, Good Night Stories for Rebel Girls, para empoderar y animar a chicas de todo el mundo a través de la música.

Para dar peso al álbum Decca ha designado un cartel de cantantes y compositoras femeninas para interpretar cada tema, incluyendo a la legendaria Joan Jett. Considerada la reina del rock’n’roll y la madrina del punk, Jett grabó una nueva versión del tema ‘Fresh Start’. Joan Jett interpretaba ‘Fresh Start’ con The Blackhearts durante el Rebel Girls United Rally, un evento virtual gratuito organizado por Rebel Girls el Día International de la Niña (11 de octubre) que engloba actividades, karaokes, y mucha diversión interactiva presentada por un poderoso grupo de líderes femeninas de pensamiento, hacedoras de cambios y activistas.

Imelda May, Skye Edwards, Anoushka Shankar, Beth Orton y Jess Gillam son algunas de las artistas participantes en Good Night Songs for Rebel Girls que también incluye:

· Anastacia – Interpreta ‘Stronger’ (Kelly Clarkson) – Una de las artistas con mayores ventas del mundo, con más de 30 millones de discos en su haber. Es una firme activista en la lucha contra el cáncer de mama y ganadora del Premio Humanitario de GQ.

· Ani Di Franco – Interpreta ‘Brass in Pocket’ (The Pretenders) – A través de la Fundación Righteous Babe, DiFranco ha dado apoyo a organizaciones culturales y políticas en causas que incluyen el derecho al aborto y la visibilidad LGBT.

· Aurora – Interpreta ‘Thank U’ (Alanis Morrisette) – cantante noruega conocida por “The Sound of The North Wind” en Frozen 2 de Disney, tiene una legión de fans que se denominan ‘Warriors & Weirdos.’

· KT Tunstall – Interpreta ‘Hymn to Her’ (The Pretenders) – Adoptada siendo niña, de origen chino y escocés, KT fue premiada en los Brits como Mejor Artista Británica Femenina, y cuenta con nominaciones a los Premios Ivor Novello, Mercury y Grammy.

· Macy Gray – 5 veces nominada al Grammy y artista de ventas multi-platino.

· Somin – Interpreta ‘Titanium’ (Rihanna) – Componente del cuarteto de K-Pop KARD con 1.9 millones de seguidores en Instagram.

· Tank & The Bangas – Interpretan ‘Don’t Let Me Be Misunderstood’ (Nina Simone) – Nominados al Grammy y uno de los artistas preferidos de Michelle Obama, son de Nueva Orleans y están liderados por la poetisa slam Tarriona ‘Tank” Ball.