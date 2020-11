Phoebe Bridgers anuncia nuevo EP, Copycat Killer

Phoebe Bridgers ha anunciado su nuevo EP, Copycat Killer, que se lanzará el 20 de noviembre de 2020 a través de Dead Oceans.

Copycat Killer incluirá todas las nuevas grabaciones de canciones de su aclamado álbum Punisher que salió a principios de este año. Estas versiones de las canciones fueron grabadas con el arreglista y músico de cuerdas Rob Moose, ganador del premio GRAMMY, quien también ha arreglado y grabado cuerdas para artistas de primer nivel como Bon Iver, Paul Simon, Alabama Shakes, John Legend, Taylor Swift, Sara Bareilles, The Killers y más.

Phoebe Bridgers lanzó su álbum debut en 2017 como una cantautora relativamente desconocida de Los Ángeles. Hoy en día, se ha convertido en una músico de renombre internacional con cuatro trabajos aclamados: su debut en solitario, Stranger In The Alps, el EP boygenius con Julien Baker y Lucy Dacus en 2018, Better Oblivion Community Center, una colaboración sorpresa con Conor Oberst en 2019, y el innovador Punisher de este año.

Las canciones de Copycat Killer son:

Kyoto

Savior Complex

Chinese Satellite

Punisher