Depeche Mode lanza cuatro remezclas para ‘Before We Drown’

Depeche Mode estrenaban hace algunas semanas el cuarto sencillo de su último trabajo, Memento Mori (Columbia, 2023) una obra difícil, pues tuvo que ser grabada tras el repentino fallecimiento del miembro fundador de la banda Andrew Fletcher el pasado mayo.

«Before We Drown» es una de las canciones escritas por Dave Gahan junto a Peter Gordeno y Christian Eigner, compañeros de los directos del grupo desde hace más de 20 años que ha venido acompañada de un vídeo dirigido por su habitual Anton Corbjin.

Ahora, como ocurrió con «Ghosts Again» y posteriormente con «Wagging Tongue» y «My Favourite Stranger«, llega el correspondiente EP de remezclas con la participación de aristas como el productor alemán Innellea o Chris Avantgarde.

Visita el próximo mes de marzo

Depeche Mode regresan a nuestro país en 2024, tal y como se confirmaba hace un par de semanas y se oficializaba días después. El ahora dúo inició su gira mundial de 80 fechas en marzo, y lo estuvo presentado en nuestro país, en las ediciones de Barcelona y Madrid de Primavera Sound, a principios del pasado mes de junio. Dentro de unos meses tendremos la ocasión de volverles a ver en España en las siguientes fechas:

12 y 14 DE MARZO 2024 – WIZINK CENTER, MADRID

16 DE MARZO 2024 – PALAU SANT JORDI, BARCELONA

21 DE MARZO 2024 – BEC!, BILBAO

Las entradas ya están a la venta en livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés.