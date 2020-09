Pink Floyd lanza ‘Delicate Sound of Thunder’ en una edición ampliada

Warner Music anuncia la reedición del álbum ‘Delicate Sound Of Thunder’ de Pink Floyd el próximo 20 de noviembre en formatos Blu-ray, DVD, 2CD, vinilo 3LP y edición deluxe de 4 discos con bonus tracks. En los distintos formatos, Delicate Sound Of Thunder recoge a la banda en su mejor momento.

Junto con el clásico álbum grabado en directo y la película completa del concierto (restaurada y reeditada a partir de la película original de 35 mm y mejorada con sonido envolvente 5.1), incluidas en la caja de The Later Years, todas las ediciones incluyen un libreto de 24 páginas con fotos. La caja deluxe de 4 discos incluye un libreto de 40 páginas con fotografías, un póster de la gira y postales. El triple vinilo de 180 gramos incluye 9 canciones adicionales no incluidas en el lanzamiento original, publicado en 1988, mientras que el doble CD incluye 8 grabaciones extra.

En 1987, Pink Floyd protagonizó un resurgimiento triunfal. La legendaria banda británica, formada en 1967, había sufrido la pérdida de dos co-fundadores: el tecladista y vocalista Richard Wright, que se fue después de las sesiones para The Wall en 1979, y el bajista y letrista Roger Waters, que había dejado la banda para iniciar su carrera en solitario en 1985, poco después de la publicación del álbum The Final Cut, lanzado en 1983.

De esta forma, el guitarrista/cantante David Gilmour y el baterista Nick Mason se pusieron a trabajar en el álbum multiplatino A Momentary Lapse Of Reason, un éxito mundial que ocupó los primeros puestos de las listas de ventas, y que vio el regreso de Richard Wright a la banda.

Lanzado originalmente en septiembre de 1987, A Momentary Lapse Of Reason fue rápidamente acogido por los fans de todo el mundo, que acudieron en masa para asistir a las fechas de la gira, que comenzó pocos días después del lanzamiento del álbum. La gira acogió más de 4.25 millones de fans durante más de dos años. Filmado en el Nassau Coliseum de Long Island en agosto de 1988 y dirigido por Wayne Isham, el lanzamiento en 2020 de Delicate Sound Of Thunder, nominado al premio Grammy, ha sido extraído de más de 100 latas de negativos originales de 35 mm, cuidadosamente restaurados y transferidos a 4K, editado por Benny Trickett a partir del metraje restaurado y actualizado, bajo la dirección creativa de Aubrey Powell / Hipgnosis.

De manera similar, el sonido fue completamente remezclado de las cintas multipista originales por el veterano ingeniero de Pink Floyd, Andy Jackson junto a David Gilmour, asistido por Damon Iddins.

El reparto estelar de Pink Floyd para las fechas en vivo incluyó a Jon Carin (teclados, voz), Tim Renwick (guitarras, voz), Guy Pratt (bajo, voz), Gary Wallis (percusión), Scott Page (saxofones, guitarra), Margret Taylor (coros), Rachel Fury (coros) y Durga McBroom (coros). Sus créditos técnicos incluyen a los productores de cine: Curt Marvis y Carl Wyant; el director de fotografía: Marc Reshovsky; el diseñador de iluminación: Marc Brickman, con metraje conceptual dirigido por Storm Thorgerson, excepto “Money” dirigido por Storm Thorgerson, Barry Chattington y Peter Medak. La animación de ‘Time’ fue de Ian Emes.

La lista de canciones equilibra cuidadosamente el nuevo material de entonces y los clásicos de Pink Floyd, entre los que se incluyen The Dark Side Of The Moon (Time, On The Run, The Great Gig In The Sky y Us And Them), el tema principal que da título a Wish You Were Here. Comfortably Numb de The Wall y la catártica Run Like Hell.

El formato 2CD incluye todas las canciones de A Momentary Lapse Of Reason, incluida la poderosa Learning To Fly, la lírica On The Turning Away y la fascinante Sorrow. El resto de formatos incluye una variedad de canciones (consultar tracklisting).

Como muestra del poder creativo de David Gilmour, Nick Mason y Richard Wright en su mejor momento, Delicate Sound of Thunder de Pink Floyd, supone un fascinante acontecimiento para la historia del rock y un material imprescindible para el disfrute de todo amante de la música.

FORMATOS Y TRACKLISTING:

2-CD

REMEXCLADO DIRECTAMENTE DE LOS MASTERS ORIGINALES

Libreto de 24 páginas.

8 tracks adicionales no incluídos en el álbum originalmente publicado en 1988*

También incluídas en la caja The Later Years.

Disc 1 (Part 1)

Shine On You Crazy Diamond, Parts 1-5 Signs Of Life* Learning To Fly Yet Another Movie Round And Around A New Machine Part 1* Terminal Frost* A New Machine Part 2* Sorrow The Dogs Of War On The Turning Away

Disc 2 (Part 2)

One Of These Days Time On The Run* The Great Gig In The Sky* Wish You Were Here Welcome To The Machine* Us And Them Money Another Brick In The Wall, Part 2 Comfortably Numb One Slip* Run Like Hell

BLU-RAY y DVD

REEDITADO DE LAS CINTAS RESTAURADAS ORIGINALES DE 35mm.

AUDIO REMEZCLADO DE LOS MÁSTERS ORIGINALES.

Blu-Ray – Stereo PCM 96/24, 5.1 dts Master Audio (96/24)

DVD – Stereo PCM (48/16), 5.1 Dolby Digital (48/16), 5.1 dts (48/16)

También incluído en la caja The Later Years Box Set

Incluye libreto 24 páginas.

Shine On You Crazy Diamond, Parts 1-5 Signs Of Life Learning To Fly Sorrow The Dogs Of War On The Turning Away One Of These Days Time On The Run The Great Gig In The Sky Wish You Were Here Us And Them Money Comfortably Numb One Slip Run Like Hell

CAJA DELUXE 4-DISC

La caja deluxe incluye 2CD (23 canciones), Blu-ray (21 canciones inc. 5 Bonus Tracks), DVD (21 canciones inc. 5 Bonus Tracks), libreto de 40 pag, Poster de doble cara, 5 postales.

Blu-ray – Stereo PCM 96/24, 5.1 dts Master Audio (96/24)

DVD – Stereo PCM (48/16), 5.1 Dolby Digital (48/16), 5.1 dts (48/16)

REEDITADO DE LAS CINTAS ORIGINALES RESTAURADAS DE 35mm

AUDIO REMEZCLADO DIRECTAMENTE DEL MÁSTER ORIGINAL.

2-CD REMEZCLADO DEL MÁSTER ORIGINAL.

Disc 1 (Part 1)

1. Shine On You Crazy Diamond Parts 1-5 Signs Of Life Learning To Fly Yet Another Movie Round And Around A New Machine Part 1 Terminal Frost A New Machine Part 2 Sorrow The Dogs Of War On The Turning Away

Disc 2 (Part 2)

One Of These Days Time On The Run The Great Gig In The Sky Wish You Were Here Welcome To The Machine Us And Them Money 9. Another Brick In The Wall Part 2 Comfortably Numb One Slip Run Like Hell

BLU-RAY y DVD

Blu-ray – Stereo PCM 96/24, 5.1 dts Master Audio (96/24)

DVD – Stereo PCM (48/16), 5.1 Dolby Digital (48/16), 5.1 dts (48/16)

Shine On You Crazy Diamond, Parts 1-5 Signs Of Life Learning To Fly Sorrow The Dogs Of War On The Turning Away One Of These Days Time On The Run The Great Gig In The Sky Wish You Were Here Us And Them Money Comfortably Numb One Slip Run Like Hell

BONUS TRACKS

Blu-ray: Stereo PCM 96/24 / DVD: Stereo PCM 48/16

Yet Another Movie Round And Around A New Machine Part 1 Terminal Frost A New Machine Part 2

3LP VINILO

VINILO 180g, incluye libreto 24 páginas.

23 Songs

9 tracks no incluídas en la edición original publicada en 1988 2-LP*

Vinyl One : Side A

Shine On You Crazy Diamond, Parts 1-5 Signs Of Life * Learning To Fly

Vinyl One : Side B

Yet Another Movie Round And Around A New Machine Part 1 * Terminal Frost * A New Machine Part 2 * Sorrow

Vinyl Two : Side A

The Dogs Of War On The Turning Away One Of These Days

Vinyl Two : Side B

Time On The Run * The Great Gig In The Sky * Wish You Were Here Welcome To The Machine *

Vinyl Three : Side A

Us And Them * Money Another Brick In The Wall, Part 2

Vinyl Three : Side B

Comfortably Numb One Slip * Run Like Hell

AUDIO

Producido por DAVID GILMOUR

Remezclado por ANDY JACKSON y DAVID GILMOUR asistidos por DAMON IDDINS

AUDIO-VISUAL

Dirigido por WAYNE ISHAM

Audio producido por DAVID GILMOUR

Remezclado por ANDY JACKSON y DAVID GILMOUR asistidos por DAMON IDDINS

Editor 2019 version – BENNY TRICKETT

Director creativo 2019 version – AUBREY POWELL/HIPGNOSIS

Director de iluminaicón – MARC BRICKMAN