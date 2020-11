Nuevo EP de remezclas de Serch

Hace un par de meses te anunciábamos en Muzikalia que Serch, el veterano grupo barcelonés de post punk formado por Sergio Salesa (voz y teclados), Miquel Cellalbo (secuencias, teclados y guitarras), y Jorge Arroba (bajo), se disponían a lanzar su primer álbum en directo. El disco salió hace unas semanas con el nombre de The Factory Sessions, y puede escucharse ya en Spotify.

Sin embargo, la maquinaria de Serch trabaja sin descanso y ya tenemos nuevo lanzamiento. En este caso se trata de un EP de remezclas de la canción “Boy after the nightmare”, canción incluida en su álbum Concept, del que te hablamos también en Muzikalia a principios de este año, y en la que colabora como cantante el reconocido músico de la escena de Barcelona Sigmund Wilder. El EP ha salido hace unos días de la mano de Flor y Nata Records. El single va acompañado de un vídeo en el que la banda vuelve a trabajar con Miguel Ángel Caro, su director fetiche. En este quinta colaboración con el grupo Miguel Ángel nos zambulle en su peculiar mundo visual, a la vez que muestra una metáfora de la situación actual: una interpretación en un teatro vacío y con el telón cerrado.

“Boy after the nightmare” tiene una letra dura. Habla de la crueldad indiscriminada del hombre, y las secuelas que pueden dejar. “Where is the boy, where is the boy, after the nightmare” Repite el estribillo incesantemente. Las texturas sonoras de los sintetizadores analógicos se entremezclan con un bajo orgánico que es la estructura base de la canción. Aromas de Kraftwerk y Pet Shop Boys.

El EP contiene la versión “Radio edit” del single junto a cuatro remezclas de varios artistas: el productor sevillano Mist3rfly, que repite con Serch; la banda valenciana de música electrónica The Alchemist; Westbest, alter ego de Miquel Cellalbo, miembro de Serch, y finalmente Instinct Wave & Tony Gipsy.

A continuación puedes escuchar Boy After The Nightmare, lo nuevo de Serch.

