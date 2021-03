Mucho estrena nuevo EP: Hay Alguien en Casa

Mucho regresan con un nuevo tema. El proyecto de Martí Perarnau IV publicaba en 2019 el estupendo ¿Hay alguien en casa? Un inspirado álbum que llevaba a la banda al terreno de la electrónica.

Después de su aventura paralela junto a Zahara, ese proyecto llamado _juno con el que nos sorprendían en un año de pandemia con su primer disco llamado _BCN626 y de producir el que será el nuevo año de la jienense, el artista catalán nos regala nuevas canciones.

Dando respuesta su último LP Mucho nos confirma que efectivamente: Hay alguien en casa. Nombre que incluye cuatro nuevas canciones.

El EP está disponible a través de su web y en Bandcamp. Compuesto y producido por Martí Perarnau IV y grabado en Kartoffel Kollektiv durante marzo y abril de 2020.

Según cuenta:

“¡Hola! No estoy muerto. He estado haciendo canciones.

Hoy hace un año que nos encerraron en casa.

Mi manera de lidiar con esta situación de mierda en los que nos vimos enfangados fue ponerme a hacer música compulsivamente. Descubrí que el refugio donde más a salvo me siento es entre mis máquinas y en la pantalla gris de mi Ableton y que podía hacer de ello mi hogar.

He seleccionado las cuatro primeras canciones que escribí, las he planchado en un vinilo blanco, le he puesto un título adecuado con la situación que viví, y fiel a la línea editorial de Mucho, y lo he mandado a las tiendas de vinilos para que podáis haceros con él si os apetece. Son tiempos aciagos para los compositores: no puedo tocar en directo y cada vez que saco música nueva se la acabo regalando a una gran plataforma de color verde que a cambio, por todas mis escuchas, me acaba dando el equivalente a un menú del día. Así que con este EP mi intención de pequeña hormiguita trabajadora es intentar darle un poco de valor a mi música. Por eso este disco, de momento, sólo se podrá conseguir en las tiendas de discos de siempre, en mi página web y en mi bandcamp en descarga digital a partir de este viernes 12 a las 12 de la mañana. Para escucharlo en las grandes plataformas habrá que esperar unos meses. Sé que esto no es más que un gesto que no cambia nada, pero para mí es importante empezar a cuidar la música que hago, ya que me encantaría poder vivir de ella. Creo que la cantidad de trabajo extenuante y de dinero invertido para hacerlo merece que ponga a mi música en un sitio más elevado o por lo menos quiero intentarlo.

La cultura me salva y yo también quiero salvarla, aunque en mis bolsillos sólo se pueda oír el viento”.

Escucha ‘Hay alguien en casa’