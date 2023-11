Porno for Pyros estrenan su primer tema en 26 años

Porno for Pyros están de vuelta con la primera música nueva en 26 años. La banda de Perry Farrell y Stephen Perkins de Jane’s Addiction, junto con Peter DiStefano y Martyn LeNoble, se despedirán de su público en 2024 en una última gira que emprenderán a partir de febrero.

La canción «Agua», en la que la banda trabajó mientras ensayaba para su gira de reunión, se inspiró en encuentros que el grupo tuvo con delfines mientras surfeaban en los años noventa, calificándola como «una oda al mar y todas sus hermosas criaturas».

Porno for Pyros se asoció con la Surfrider Foundation, que aboga por la protección de los océanos, para el lanzamiento de «Agua». «Las personas que viven aquí en la costa oeste tienen un hermoso amor y pasión por el Océano Pacífico», dijo Farrell en un comunicado. «El océano no se ve bien, no está bien, no se surfea bien. Vas a nadar en él y te pone los pelos de punta. Los atardeceres son diferentes. Lo estamos arruinando realmente. Tenemos que hacer algo al respecto. Quería llamar la atención sobre esto a través del mejor megáfono que conozco, que es la música«.

«Agua» es la primera canción nueva de Porno for Pyros desde que «Hard Charger» apareció en la banda sonora de Private Parts de Howard Stern. También es el primer adelanto del tercer álbum de la banda y el esperado sucesor de Good God’s Urge de 1996.

Escucha ‘Agua’ de Porno for Pyros