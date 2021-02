Pottery: debutando con Partisan Records

Todavía quedan aventureros musicales. Personas que dedican su cuerpo y alma a (re)descubrir sonidos, melodías y canciones capaces de erizarte la piel y dar un giro de 180 grados a tus gustos musicales. Son pocas las discográficas que todavía mantienen ese espíritu, pero, si las descubres, desde luego no te van a dejar indiferente. Una de ellas es Partisan Records. Recientemente estaba escribiendo un artículo sobre Fela Kuti y, ¿sabes quiénes han reeditado su catálogo? Efectivamente, los chicos de Partisan. Estoy buscando melodías del rock Tuareg y, ¡boom!, ahí están los muchachos de Tim Putnam representando a uno de sus mayores exponentes: Bombino. Hablamos sobre los nuevos discos de Fontaines DC o Idles y la nueva escena que se está generando en Reino Unido, y de nuevo, a la sombra está esta compañía musical. Por no hablar de grupos como Cigarettes After Sex o la artista tunecina que puso la banda sonora a la primavera árabe, EMEL.

Este sello es sinónimo de calidad musical y reivindicación política. Por eso cuando nos presentaron recientemente el álbum debut de Pottery, Welcome To Bobby’s Motel, en junio del 2020, sabía que tenía algo bueno entre las manos. Y efectivamente así es. Aunque todavía les falta una cierta consistencia en las canciones, que irán ganando con el paso del tiempo, este conjunto canadiense presenta una mezcla de post punk, art rock y dance y psicodelia. Un estilo curioso muy presente en la canción “Texas Drums, Pt. I & II”. Algo parecido ocurre con otra de sus canciones, “Lifeline Costume”, aunque si la primera presenta un ritmo Groove, la siguiente surgió gracias a la espontaneidad de una jam sesión.

Amor, odio, angustia existencial, furgonetas de hace treinta años, una cantidad ingente de cigarrillos y cervezas. Así se podría describir a este conjunto de Montreal. Un quinteto, cinco que se conocieron gracias a frecuentar los mismos pubs y su amor por la música. Uno de los temas más interesantes es “Hot like a jungle”, una canción de amor en la que, como ellos mismos comentan, “es una especie de parodia de Springsteen, muy obrera, muy de clase trabajadora. Cuando Austin la canta siempre nos lo imaginamos en una montaña gritándola a la distancia con una chica cantándola de vuelta”. Aunque sin duda la canción que mejor representa el sonido de este conjunto canadiense es “Take your time”. Una línea de bajo interesante, estribillos nacidos para ser cantados, sintetizadores, psicodelia y mucho post punk. Un tema interesante, atrevido, rítmico y al que por supuesto no le falta la reivindicación política.

A ambos lados del Atlántico, esta compañía discográfica está sabiendo reproducir un sonido fiel lleno de calidad. Pottery es un conjunto capaz de coger sonidos familiares y que suenen frescos. Cada canción, meticulosamente elaborada, ha presentado un álbum debut muy interesante, y que gracias a la amalgama de estilos y géneros que utiliza, deja la puerta abierta para seguir sorprendiéndonos en el futuro.

