Prima Queen – Not Your Baby EP (Big Indie Records)

Cada vez proliferan más bandas femeninas con fuerza y personalidad en el universo musical, y especialmente en la escena británica. Así tenemos el caso de Wet Leg, The Bitchos, The Last Dinner Party o The Big Moon, que precisamente han producido a Prima Queen, grupo revelación también femenino a las que conocieron cuando actuaron como sus teloneras.

Louise Macphail de Bristol y Kristin McFadden de Chicago se conocieron en 2016 en los estudios Metropolis en Londres, cuando Kristin estaba dando un curso de composición. Empezaron a componer a distancia desde sus respectivos países, enviando ideas y tocando juntas por Facetime. Así surgió su primer single “Millk teeth” en 2019. Después de un año se reunirían de nuevo en Londres incorporando a la banda a Heledd Owen a la batería, y a Kitty Drummond al bajo sacando todo el material que habían creado en este tiempo, grabando para mítico sello Rough Trade Records.

Con influencias desde Julia Jacklin, Phoebe Bridgers, Kay J. Pearson o Bon Iver, letras que hablan de nostalgia y amores perdidos pero también de familia, amigos… Delicadas pero también cargadas de dinamismo instrumental que se muestra en la variedad de registros musicales que dominan. Se mueven como pez en el agua entre melodías que pasan del indie rock al folk, combinando historias vulnerables y nostálgicas contrastadas con imágenes y sonrisas bucólicas, pero bañadas de un estilo agridulce y punzante.

Not Your Baby, su primer EP compuesto por cuatro canciones, muestra el amor en su todo (sentimental, fraternal y familiar) y los momentos más complicados de la vida. Canciones como “Back Row”, donde sin esfuerzos logran crear un hilo melódico nostálgico para relatar un amor complejo y de sentimientos contradictorios (“I remember the letter/ You left beneath my door/ I tried to write you back I spent twwo days Crying on my bedroom floor”), a través de arreglos de cuerda (la del violín de Kristin) y vientos, contrastando su sonido con guitarras sucias, que rematan con ese coro rítmico optimista. Así lo muestran en el vídeo oficial en esa telaraña metafórica en la que están envueltas, y de la que se deshacen cortándose mutuamente sus cabellos como reflejo de liberación emocional, aceptando el amor y la pérdida como parte de la vida (“Maybe we were just another mistake, but you were one I had to make”).

En “Crow” una balada folk con una variada orquestación de guitarras, vientos y cuerdas, crean una atmósfera melancólica y oscura donde hacen referencias poéticas a Ted Hughes y Sylvia Plath (“Alice said ‘for Ted Hughes, they held his grief for Sylvia Plath”) explorando la creación y la vida (“a crow bleeding in the grass”) y aceptando que a pesar de la lucha, no puedes solucionarlo por mucho que lo intentes (“Sometimes the kindest thing to do is let it die”).

Le sigue el tema hipnótico, “Dylan” que comienza con un riff de guitarra pegadizo para conjugar ambas voces en perfecta armonía, acompañado de un estribillo contundente y emocionante que culmina con la intensidad de las guitarras y el golpe de batería.

Finalizan con “Hydroplane” con toques grunge, donde reflejan sus reflexiones humanas sobre las relaciones familiares (“Tell me what’s the latest news from mom and dad”) y donde podemos ver claramente la melodías telepáticas del dúo.

Prima Queen se postulan como un dúo innovador en sus composiciones y estética, producto de la unión de una amistad, la pasión por la música que va más allá de la distancia física, y la sincronía de sus experiencias vitales. Sus composiciones emocionantes, sinceras (incluso rozando la ingenuidad) sin pretensiones pero elaboradas a nivel de orquestación y lirismo, reflejan el despertar de la juventud y la búsqueda del interior.

Una banda con voz propia y personalidad que secundan un movimiento femenino en Reino Unido y en la esfera musical. Como ellas mismas han sentenciado: ‘This is definitely a movement – women are leading the way’ «

Escucha Prima Queen – Not Your Baby EP