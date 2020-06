Primavera Sound suma a Massive Attack, Mavis Staples y 35 artistas más

Hoy se deberían haber abierto las puertas del Parc del Fòrum de Barcelona para inaugurar el vigésimo aniversario de Primavera Sound. Tras meses de preparativos y semanas en las que la música habría empezado a llenar la ciudad, finalmente llegaba el momento de recibir a las decenas de miles de personas procedentes de todo el mundo dispuestas a vivir la mejor semana del año, gracias a la música de los más de doscientos artistas que iban a actuar y la entrega de los miles de trabajadores que lo iban a hacer posible.

Por desgracia y por los motivos ya conocidos, eso no va a ser así. Pero el festival sigue mirando hacia adelante ahora que queda menos de un año para la llegada de Primavera Sound Barcelona 2021, que se celebrará del 2 al 6 de junio del año que viene en el Parc del Fòrum. Al primer centenar de nombres anunciados la semana pasada se unen hoy otros 37 artistas entre los cuales destacan los eternos innovadores Massive Attack, el icono del soul Mavis Staples, los beats lisérgicos de BICEP, y los emperadores del rap francés PNL, acompañados por nuevas incorporaciones respecto al cartel de 2020 como la sensación de la temporada Doja Cat, la nueva voz del R&B Kehlani, los incombustibles Sparks, los himnos a bocajarro de Porridge Radio y la joven filipino-británica Beabadoobee.

También renuevan su presencia en el cartel del festival el dúo de pop adulto formado por Paul Heaton & Jaqui Abbott, el mago de la electrónica Jeff Mills, la one-woman-band Georgia, el caos bien de Squarepusher, las pequeñas grandes canciones de girl in red, los calambrazos blues de Tropical Fuck Storm o los sonidos africanos de las DJs y activistas ugandesas DJ Kampire y Decay. Del mismo modo, Yung Beef volverá a extender su invitación al chileno Pablo Chill-E para presentar las canciones de su mixtape conjunta Shishi Plugg, Squid descargarán su anarquía sonora, DJ Playero repetirá actuación como padrino del reggaeton, Kamma & Masalo nos brindarán su funk brilli-brilli y Honey Dijon nos llevará al éxtasis en la pista de baile.

Primavera Sound Barcelona 2021 tampoco le perderá el pulso a la escena local, bien sea de la mano de nuevos referentes como el adalid del pop metafísico Ferran Palau, las incontenibles Agoraphobia y Núria Graham por fin presentando su Majorie (El Segell, 2020); de valores al alza como Akasha Kid, Soto Asa y Trapani en la escena urbana o de Carla, Le Nais y Gabriela Richardson en el nuevo pop; o de perlas del underground barcelonés como el trío indie pop Rombo y Chaqueta de Chándal y su ruido antitodo y postodo. Primavera Sound Barcelona no tendría sentido sin todo su ecosistema.

Con estos 37 nuevos nombres, el cartel de Primavera Sound Barcelona 2021 sigue su camino hacia convertirse en la celebración del vigésimo aniversario del festival el año que viene. Con todo, aún son muchas las sorpresas por desvelar, que se anunciarán a lo largo de las próximas semanas. Queda un año menos un día para Primavera Sound Barcelona 2021, el #bestfestivalforever.

INFORMACIÓN SOBRE LA VENTA DE ENTRADAS

Los abonos para Primavera Sound Barcelona 2021 saldrán a la venta al precio de 165 €* en DICE a partir de hoy miércoles 3 de junio a las 11:00. También se pondrán a la venta los abonos VIP al precio de 400 €* y los abonos a plazos en Festicket.

*Gastos de distribución no incluidos

Recordamos que todas las entradas adquiridas para Primavera Sound Barcelona 2020 son válidas para la edición de 2021 y que todas aquellas personas que decidan mantenerlas disfrutarán de beneficios especiales.

Paralelamente, y conmemorando la fecha de inicio de lo que debía haber sido Primavera Sound Barcelona 2020, el festival pone en marcha públicamente PS Life, una nueva plataforma de streaming audiovisual. Concebida como una ventana virtual al mundo de la música a través de conciertos en directo, vídeos de actuaciones históricas, listening parties, programas de radio en vivo o encuentros con artistas y otros fans entre muchas otras propuestas, PS Life supone un punto de encuentro virtual para tiempos en los que los fans de la música no pueden reunirse en los lugares habituales.

La plataforma se presenta como una comunidad en construcción, todavía en fase beta, que ya ha ido acogiendo algunas pruebas piloto y que se estrenará en público hoy miércoles 3 de junio a las 19:00 con una listening party del nuevo disco de Rolling Blackouts Coastal Fever, Sideways to New Italy, con participación de la banda. A partir de mañana y hasta el sábado será el turno del especial #RelivePrimavera, en el que se emitirán conciertos históricos de ediciones pasadas de Primavera Sound como los de Blur (2013), Swans (2013) o Sharon Van Etten (2014), además de otra listening party protagonizada por Hinds y su tercer disco The Prettiest Curse, con meet & greet virtual posterior. El fin de fiesta correrá a cargo del mismísimo DJ Coco con una sesión de cierre rescatada por primera vez de la edición de 2015 del festival.

Esta edición especial de #RelivePrimavera en www.onps.life se alargará hasta el sábado 6 de junio a razón de cinco horas diarias de emisión ininterrumpida. El acceso es completamente gratuito y además de la retransmisión en streaming los usuarios dispondrán de chats públicos y privados en los que comentar todo lo que vaya ocurriendo.