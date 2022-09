¿Quieres ver a James en Madrid? Sorteamos dos entradas dobles

James regresaban en 2021 con un álbum deslumbrante e inspirado como All The Colours Of You (2021). Una obra con algunas de sus mejores temas en mucho tiempo, como la que da título al disco, “Beautiful Beaches“, inspirada en las migraciones del cambio climático y los posteriores incendios californianos o “Recover“, que habla de la muerte del suegro de Tim Booth por Covid durante la primera ola.

Un trabajo producido por Jacknife Lee (U2, REM, Taylor Swift, Snow Patrol, o The Killers) que empezó a grabarse antes de que estallara la pandemia y que contiene las canciones más frescas en mucho tiempo, conservando el sonido tan característico de la banda británica, pero con el toque de uno de los productores más reconocidos del mundo.

La semana que viene les tenemos de visita en España:

14 DE SEPTIEMBRE 2022 – LA RIVIERA, MADRID

15 DE SEPTIEMBRE 2022 – APOLO, BARCELONA

17 DE SEPTIEMBRE 2022 – LA FICA, VISOR FEST, MURCIA

