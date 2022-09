Entrevistamos a Morcheeba, que nos visitan estos días

Morcheeba es uno de los grandes conjuntos británicos de la década de los noventa. Un grupo generacional creador de un estilo inconfundible. Los hermanos Godfrey junto a la vocalista Skye Edwards fueron pioneros del Trip Hop, aunque en los primeros años renegaran de la etiqueta.

Tras varias escisiones y reincorporaciones, Paul Godfrey se desprendió de la matriz en el 2014. Ahora, el conjunto británico es un dúo, y aunque el camino no ha sido fácil, en los últimos cuatro años han publicado dos discos de una calidad inmensurable. Tres décadas después, Morcheeba sigue conquistando los oídos más críticos. La próxima semana el dueto londinense estará actuando el festival Imsomni (Sarrá de Ter) -16 de septiembre- entradas, en el San Miguel Tribu Festival, Burgos -17 de septiembre- entradas y en Madrid, Sala La Riviera -18 de septiembre- entradas.

Hablamos con Ross Godfrey de los últimos y próximos pasos de Morcheeba, el Brexit, la pandemia y sus bandas favoritas.

“El Brexit es realmente un espectáculo de mierda”

Es un placer hablar contigo Ross. ¿Qué tal todo?, ¿tenéis ganas de volver a actuar en España?

Sí, por supuesto que tenemos ganas, España nos encanta. Hemos tenido un verano lleno de actuaciones y festivales, esperemos que septiembre también sea así de divertido.

Curiosamente, vuestros primeros conciertos en el extranjero tras La Covid también fueron en algunas ciudades españolas. ¿Cómo fue viajar de nuevo y volver a conectar con vuestros fans?

Entre la pandemia y el Brexit las cosas se pusieron muy duras en Reino Unido, teníamos que conseguir visas y test de covid cada día prácticamente. Aun así, fue un placer volver a la carretera. Los conciertos en España fueron una pasada. Ahora, en este viaje, es mucho más sencillo porque no necesitamos ni visados ni test, pero viajar sigue siendo muy difícil. Por suerte, las cosas están volviendo poco a poco a su cauce.

La combinación entre la crisis de La Covid y la del Brexit ha sido un duro golpe para la industria musical británica. ¿Cómo ves los cambios políticos, sociales y musicales que se han producido en los últimos años?

El Brexit es realmente un espectáculo de mierda. Ha afectado a todos los aspectos de nuestras vidas y además ha sido algo completamente absurdo. Antes del referéndum se dijeron muchas mentiras, y lo peor es que hasta día de hoy continúan. La pandemia encubrió muchos de los problemas, pero el Brexit sigue haciéndonos la vida mucho más difícil, incluso para viajar. Es pegarse un tiro en el pie.

Justamente un grupo de periodistas españoles pronto publicaremos un libro que se titulará Los Hijos del Brexit. Un ensayo sobre la consolidación de una nueva escena musical en las Islas Británicas. ¿Cómo ves esa escena tan directa, rabiosa y ligada al Post-punk?

Adoro a los IDLES desde que surgieron. Un sonido fresco, la voz del pueblo. Ellos expresan como nadie la rabia y la impotencia de la población ante las cosas que estamos viviendo. Todo está jodido y va a ir a peor gracias a Boris. En serio, es como vivir en un terrible universo paralelo que no debería haber ocurrido.

Por lo menos, la tecnología y los nuevos medios de streaming han abierto la puerta a muchos grupos noveles en Reino Unido. Eso sí, cada vez es más difícil para las nuevas bandas británicas hacer giras por el extranjero y poder vivir dignamente de la música.

Sí, es totalmente cierto. Sigue haciendo falta mucho dinero para hacer una gira. Además, las discográficas hoy en día invierten mucho menos dinero que antes y los servicios de streaming pagan una miseria. La música grabada no se valora tanto como se debería.

Si no recuerdo mal, vuestra primera gira por Estados Unidos fue en 1996 para presentar vuestro álbum de debut. Solo tenías 20 años, debió de ser un sueño hecho realidad. Ahora ese tipo de giras serían prácticamente impensables para un grupo novel. ¿Cómo fue esa experiencia?

Realmente increíble. Era tan joven que no podía entrar en los clubs donde tocaba, tenía que colarme por la trastienda y esconder las cervezas. Yo crecí con el blues y el rock estadounidense, así que estaba entusiasmado de poder ir a ciudades como Chicago, Nueva Orleans o San Francisco.

Hace apenas unos meses estuve en Brístol, me sorprendió la vigencia que tiene todavía en la gente joven, el Trip Hop. Es el sonido de la ciudad. Canciones como “Trigger Hippie” se han convertido en himnos atemporales. ¿Cuándo empezasteis podáis imaginaros esa recepción que habéis tenido?

Los años 90 fueron una época increíble en la música, estaban surgiendo muchos géneros y artistas, especialmente en Reino Unido. Literalmente fueron buenos viejos tiempos.

La mayoría de las bandas de Trip Hop eran de Brístol, nosotros veníamos del sur de Londres. Nos sentíamos un poco diferentes. Creo que en los últimos años no ha habido revoluciones musicales muy fuertes, por eso el Trip Hop sigue sonando tan fresco y moderno. Por aquel momento, odiábamos que nos encasillaran en un género, pero ahora, mirando hacia atrás, era bastante bonito.

El año pasado publicasteis vuestro décimo álbum de estudio, ¿qué puedes contarnos sobre Blackest Blue?

Es un álbum que hicimos durante la pandemia, así que tuvimos el lujo de tener mucho tiempo para poder tocar. Normalmente, tenemos aviones que coger, gente con la que reunirnos, espectáculos que dar… En este álbum pudimos concentrarnos en escribir y grabar música durante un año.

Además, este disco tiene muy buenos temas, mi favorito es “oh oh Yeah”. Nos sentimos libres componiéndolo y dejamos que las canciones se expandieran. El leitmotiv del álbum podría decirse que es la supervivencia en tiempos difíciles. Salimos con cicatrices, pero vivos.

Un álbum compuesto por diez temas en el que se puede ver como las canciones están creadas sin ninguna prisa. Las melodías y la producción están cuidadas hasta el último detalle.

Muchas gracias. Hemos disfrutado una barbaridad haciéndolo con tranquilidad. Somos muy perfeccionistas y un poco workaholics así que nos gusta que todo suene fluido.

Además, en estos últimos meses habéis presentado diferentes remixes de algunas de las canciones, como es el caso de «Cut My Heart Out», «The Moon», «Namaste» o «Sounds of blue». ¿Formarán parte de un álbum Deluxe como ocurrió con el disco Blaze Away?

Sí, sacaremos una edición especial del vinilo con los remixes incluidos. Es muy divertido elegir a los productores para que remezclen nuestra música. Mi trabajo favorito es el que realizó The Voyou con el tema “The Moon”. Es una pasada.

Ha sido todo un placer hablar contigo Ross, por último y esta es una pregunta que siempre me gusta hacer, ¿qué significa para ti la música?

Fue todo un placer, gracias por todo. La música para mí es una vía para escapar de la realidad, una manera de expresarme de forma abstracta, de liberal emociones reprimidas y poder comunicarme con una gran audiencia a través de un sentimiento puro.

Escucha ‘The Blackest Blue’ de Morcheeba