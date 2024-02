Quinta entrega de ‘Desde Asia con Amor y Pop’

El quinto vuelo de Desde Asia con Amor y Pop se dispone a despegar. Nuestro avión figurado trazará un largo recorrido que transitará musicalmente hablando por países conocidos y otros que no lo son tanto.

A los ya habituales Japón, Filipinas o Corea del Sur se unirán India, Tailandia y hasta Pakistán. Variedad de países y estilos. Indie pop, jangle, synthpop, psicodelia y cómo no, shoegaze. Un par de canciones largas como en el episodio anterior y el mismo cariño en la selección musical.

Disfruta del viaje.

Escucha el episodio 5 de ‘Desde Asia con Amor y Pop’

Suenan

Sugar Plant – Rainy Day

The Caraway – Last Nite

The Gentle Isolation – Faraway

Polyphonic Visión – Sudden Pictures

Honey’s Dead – Dreamer

Death of Heather – Endless Emotions

Brokenteeh – 138

Orangenoise – Clipped

Precocious Neophyte – My electronic Idol

Forsaken Autumn – Limpid