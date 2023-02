Recordando ‘This Is My Truth Tell Me Yours’ de Manic Street Preachers en ‘Bienvenido a los 90’

En medio de un bombardeo sobre Madrid fallecieron muchos niños que se escondían en uno de los edificios marcados para refugiados en Lavapiés.

No hubo compasión por los numerosos niños que allí intentaban escapar de la guerra.

La víctima número 35 fue María Santiago, su historia recorrió el mundo en 1998 cuando Manic Street Preachers lanzaron su canción «If you tolerate this your children will be next».

Lo que sonó:

01. If You Tolerate This Your Children Will Be Next (Remastered)

02. The Everlasting (Live Rehearsal Demo)

03. You Stole the Sun from My Heart (Live Rehearsal Demo)

04. Nobody Loved You (Live Rehearsal Demo)

05. esign for life (Los Conciertos de Radio 3 con Lara López -1998)

06. My Little Empire (Live Rehearsal Demo)

07. Tsunami (Studio Demo)