RIT/MO cierra el cartel para su edición de 2024

RIT/MO, el festival granadino de pequeño formato (aforo máximo de 1000 personas), y que se celebra en plena naturaleza a tan solo 15 minutos de la ciudad de la Alhambra (en las faldas de Sierra Elvira), acaba de hacer públicos los nombres que cierran su cartel para la edición de este año. Este festival de música electrónica, a pesar de su tamaño, puede presumir de ofrecer lineups de altos vuelos, con nombres internacionales de lo más hot del momento dentro de una escena que sin ser la de las grandes estrellas y los festivales masivos, es sin duda la de los clubbers más exigentes. Además, RIT/MO no le da la espalda a la escena nacional, ofreciendo una buena representación de lo que en la actualidad se está cociendo en los clubes patrios.

Entre los nombres que cierran el cartel de la presente edición destaca la británica Jane Fitz (que también pasa a ser, sin duda alguna, una de las headliners de RIT/MO). Jane Fitz es más que una DJ. Fitz es una Chamán con poderes hipnóticos. Nacida en Londres, lleva casi 30 años acariciando con sus sesiones las pistas de baile de todo el planeta. Describir su sonido como increíble sería superficial. Jane Fitz sabe mezclar sus perlas en vinilo de una manera casi sobrenatural, construyendo una atmósfera de trance nítido y altamente lisérgico. Poderla disfrutar en España, y en un festival de aforo reducido como RIT/MO, es un regalo con letras mayúsculas.

Junto a Fitz destaca Fafi Abdel Nour, artista Sirio y residente en Groningen, que está haciendo de cada uno de sus sets todo un acontecimiento del que se habla mucho tiempo después. Como ejemplo, su actuación en la pasada edición del Dekmantel, y cuya repercusión aún permanece. Su música es disco, es house, es profunda, es orgánica, es incisiva y es sexy. Además, también agita la escena con sus propias fiestas. Fafi es cofundador de la famosa noche queer HOMOOST en Groningen.

A la par de estas dos incorporaciones internacionales, hay un nombre nacional que brilla en este cierre de cartel de RIT/MO. Se trata de Marc Piñol. Uno de los representantes indiscutibles de lo que se vino a llamar sonido Barcelona. Otro de esos artistas que además de venerado y querido por toda una legión de clubbers, es respetado y admirado por otros artistas y compañeros de profesión. Casi 30 años de cabinas a sus espaladas caracterizados por el buen hacer y la calidad.

En línea con los anteriores avances de RIT/MO, a lado de estos nombres más destacados, puede observarse un buen ramillete de artistas que con sus fiestas, producciones y distintas iniciativas, están generando ruido a nivel nacional. Bihotza y sus HEARTz club desde Vitoria. Certain People, malagueño afincado en Pontevedra, pero agitando la capital con sus fiestas más que interesantes Certain Club, además de dando mucho que hablar con su estupendo sello Certain Music. Daniel Kelsan, que desde Granada dirige su programa de radio Individual Activities en Radio Relativa, y actúa como residente en míticas salas como Planta Baja o Industrial Copera. Promising/Youngster (Madrid), que sin prisa pero sin pausa se está haciendo un hueco más que destacado entre los abanderados del electro más preciosista, y que se presentará en RIT/MO en formato live. Y por último Fuentes Guerra, cordobés residente en Madrid, y que en tan solo un par de años se ha convertido en uno de los DJs del momento a base de inmejorables warm-ups repletos de joyas ocultas.

Todos estos nombres se unen a los ya anunciados Alex Kassian, Budino, Jennifer Loveless, Octo Octa, Spray, Vladimir Ivkovic, Younger Than Me, etc.

Más información y entradas, en su web.