Viva Suecia regresaban hace pocas semanas con “La Voz del Presidente”, tema repleto de versos memorables, que se aleja del cripticismo vacuo y sublima las esencias de la banda, demostrando que todo suena más nítido y luminoso que nunca.

La banda murciana celebra su regreso y las primeras canciones desde que lanzaran El Milagro. “La Voz del Presidente” se editará en formato 7″ el próximo 30 de julio y vendrá acompañado por una cara B titulada “Parar La Tierra” que ya puedes escucharse.

Escucha ‘Parar la tierra’ de Viva Suecia

Ya ha comenzado además una gira muy especial para este verano, una serie de conciertos en los que el grupo vuelve a tocar con una propuesta escénica completa y en un formato totalmente eléctrico. Con las entradas agotadas solo unas horas después de salir a la venta en Madrid (el 22 de julio en Las Noches del Botánico), y también todo agotado el pasado jueves en Barcelona (17 de junio, Festival Pedralbes). Las próximas fechas serán Zaragoza (2 de julio, El Bosque Sonoro), Benicássim (3 de julio, Luce Benicàssim), León (17 de julio, Solo Música), Santander (27 de julio en Magdalena Deluxe), Alicante (6 de agosto, Noches Mediterráneas Muelle 12) y Alcalá La Real (7 de agosto). Después encabezarán el cartel de Sonorama Ribera (12 de agosto, Aranda de Duero), el Barbeira Season Fest (28 de agosto, Baiona), La Terraza de Oh, See Málaga (4 de septiembre) y se acaba de conocer también su participación en el Warm Up Festival (8, y 9 de octubre, Murcia) y otro festival muy importante que vuelve los próximo 5 y 6 de noviembre: el Festival de Les Arts de Valencia. Pronto se anunciarán más ciudades por las que pasará esta gira. Más información y entradas a la venta en la web del grupo.