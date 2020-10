The Phoenix Foundation están de vuelta con ‘Decision Dollars’

El sexteto galardonado y aclamado internacionalmente de Nueva Zelanda, The Phoenix Foundation, comparte hoy su nuevo single, ‘Decision Dollars’, que cuenta con voces invitadas de Hollie Fullbrook de Tiny Ruins.

‘Decision Dollars’ marca otro corte irresistiblemente encantador del nuevo disco, una vez más burlándose de algunos de esos tropos del indie-pop de los 80 empalmados con folk teñido de psicología y una neblina de las 4 am después de beber. Las voces adicionales de Fullbrook se suman al aura lúcida y nocturna del single, entrelazando sus tonos oníricos con la estética sonora de la banda.

Hablando sobre el nuevo single, el principal compositor detrás de la canción, Lukasz Buda dice: “Creo que esto se gestó durante unos 5 años. Me tomó mucho tiempo aceptar tal poder y pasión desenfrenados en mi vida. Pero ahora lo he abrazado por completo. A mi pareja le encanta cantarmela cuando tengo una resaca humillante “.

Desarrollando los comentarios de Buda, el líder Samuel Scott Flynn dice: “¿Alguna vez ha habido una mejor canción para la resaca? Sí; ‘Sunday Morning Coming Down’ de Johnny Cash, ¡pero esta es la segunda! Me encantan las letras de Lukasz, son tan reales y ciertas. Siempre es divertido escribir una pequeña letra puente en las canciones de tus compañeros de banda, es como fingir ser Lennon y Macca por un momento. Este es nuestro “A Day In The Life”, pero tiene a Hollie Fullbrook cantando, así que tal vez sea nuestro ‘The Battle Of Evermore’. Definitivamente es una de las diez mejores canciones de todos los tiempos “.