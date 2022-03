SASAMI – Squeeze (Domino / Music As Usual)

Existe una tendencia actual por parte de los nuevos talentos de la Gen-Z por la mitología e imaginería nipona. En la portada del segundo disco de SASAMI (su debut es de 2019) aparece una mujer con cuerpo de serpiente con su larga melena al viento. Es un dibujo que representa a Nure Onna, un monstruo que, cuenta la leyenda, se aprovechaba de su belleza para cautivar el deseo de bañistas para devorarlos atraídos por su negra melena flotante.

Impactante dibujo que abre las puertas al potentísimo discurso que integra Squeeze (Domino, 2022). Un disco repleto de canciones en donde la autora da rienda suelta a sus obsesiones, ya sean estas de rabia como de decepción por las relaciones tóxicas. Nada nuevo si se ponen a pensar ya que estamos acostumbrados que la juventud mainstream explote el dolor como moneda de cambio. ¿Hasta cuándo? Veremos como evoluciona el teenpop.

En lo musical tampoco hay resquicios para la duda: Sasami Ashworth es una perspicaz compositora que sabe manejarse con las influencias que tiene entre manos. Este disco es adictivo y se disfruta de principio a fin, eso sí, dejando de lado los prejuicios. Talento a la hora de replicar a sus ídolos de habitación como el nu-metal a lo System Of A Down de la frenética “Skin A Rat” que va directa a la yugular. Más calmada se muestra en la redonda “The Greatest” enla que se ven las costuras del rock noventero, así como “Call Me Home” en la que agarra la acústica con pericia.

El carmín oscuro perfila la nerviosa “Need It To Work” con un bajo zumbón, mientras que “Say It” bebe tanto de Moby como del sludge-metal. Los guiños a Sheryl Crow lucen en la esbelta y vivaracha “Tried To Understand”, y en “Make it Right” se luce midiendo sus fuerzas con los Fleetwood Mac de aquella expansiva “The Ledge”. Como se puede apreciar tras lo dicho es que lo de los prejuicios no está en el abecé de esta joven autora, y como dijo en la revista digital Consequence Of Sound “You can either get really stuck in reality and in the present, or you can go deep into fantasy because it’s infinite when you’re locked in the house for two years. I chose to go in that direction, leaning into the fantasy side of creativity and imagination.” Pues eso, la imaginación y el pastiche al poder.

