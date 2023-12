Se publica un tributo a Marianne Faithfull con Cat Power, Iggy Pop, Shirley Manson y más

Hace pocos días se publicaba The Faithful: A Tribute to Marianne Faithfull, un disco tributo a una artista que desde sus primeros pasos en la década de 1960 capturó la imaginación del público con su aura de belleza y su conexión inmediata con la escena musical del Swinging London. Su debut con el sencillo «As Tears Go By» en 1964, compuesto por Mick Jagger y Keith Richards, no solo marcó el inicio de su carrera, sino que también la consagró como una musa de los Rolling Stones.

A medida que la década avanzaba, Marianne desafió las expectativas, abandonando la imagen de la ingenua musa para sumergirse en una vida bohemia y contracultural. Este período tumultuoso, marcado por su relación con Jagger y su inmersión en la contracultura, se reflejó en su música y contribuyó a su rica narrativa artística. La versatilidad de Faithfull es evidente en su capacidad para transitar entre géneros, desde el rock hasta el jazz y la experimentación sonora. Su voz áspera y emocional se convirtió en un instrumento único, capaz de transmitir una gama completa de emociones. A pesar de enfrentar desafíos personales, incluyendo períodos de adicción y problemas de salud, su dedicación a la música nunca flaqueó.

Ahora llega un disco de versiones que cuenta con la participación de ilustres convitados como Cat Power e Iggy Pop, Shirley Manson de Garbage & Peaches o Tanya Donelly & The Parkington Sisters.

Escucha ‘Working Class Hero’ de Cat Power e Iggy Pop

Estas son las canciones de ‘The Faithful: A Tribute to Marianne Faithfull’

Disco 1

01. Tracy Bonham – ‘As Tears Go By’

02. Tanya Donelly & The Parkington Sisters – ‘This Little Bird’

03. Josie Cotton – ‘Summer Nights’

04. Sylvia Black – ‘Sister Morphine’

05. Cat Power & Iggy Pop – ‘Working Class Hero’

06. Shirley Manson & Peaches – ‘Why D’Ya Do It’

07. Pom Poms – ‘Brain Drain’

08. Bush Tetras – ‘Guilt’

09. Joan as Policewoman – ‘Broken English’

10. Tammy Faye Starlite & Barry Reynolds – ‘The Ballad Of Lucy Jordan’

Disco 2

01. Honeychild Coleman – ‘Over Here (No Time For Justice)’

02. Adele Bertei – ‘Times Square’

03. Nicole Atkins & Jim Sclavunos – ‘Strange Weather’

04. Lydia Lunch – ‘Love, Life, and Money’

05. Cynthia Ross (the B Girls) & Tim Bovaconti – ‘Vagabond Ways’

06. Donita Sparks – ‘Sliding Through Life on Charm’

07. Miss Guy – ‘Sex With Strangers’

08. FaithNYC – ‘Kissin’ Time’

09. Feminine Aggression – ‘Before The Poison’

Escucha ‘The Faithful: A Tribute to Marianne Faithfull’