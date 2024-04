serpentwithfeet – GRIP (Secretly Canadian)

En recientes declaraciones a los medios Josiah Wise aka serpentwithfeet comentaba que la pulsión erótica que emana de su nuevo disco era una manera de visibilizar el cuerpo negro y queer, y en este caso no sólo lo hace a partir de este nuevo cancionero, sino también tomando estas canciones como banda sonora de la obra de teatro Heart Of Brick escrita junto al poeta Donte Collins. La obra trata de la relación libidinosa entre él y un guardia de seguridad: se conocen, flirtean, y pasan a la pista de baile en donde dan rienda suelta a su pulsión erótica. Una especie de cartografía del deseo de la comunidad queer racializada que nos muestra un Wise extendiendo sus tentáculos como artista de talento polifacético y con un poder de seducción indudable.

En GRIP (Secretly Canadian, 2024) nos encontramos con un disco en donde prevalecen las cadencias soul noventeras, y una producción exquisita en donde predomina una secuenciación cadenciosa de graves robustos, samplers y envolventes sintetizadores. Toda esta armadura musical viene respaldada por la voz de un serpentwithfeet que se reivindica como uno de los mejores vocalistas del R&B actual.

El timing del disco está meticulosamente trazado (la producción corre a cargo del colectivo I Like That aunque también andan por ahí Nosaj Thing o Sensei Bueno entre otros), y en su escueta duración uno se deja llevar por su balsámico recorrido.

Abre fuego con “Damn Gloves” (junto a Ty Dolla $ign y Yanga Yaya) y su ritmo impetuoso heredero del Miami bass se enreda en versos que son una invitación al sexo sin prejuicios “Hold you closer, closer than those damn gloves

Kiss you longer, longer than a opera”. La querencia por el R&B noventero queda bien afianzada en el hermoso medio tiempo de “Safe World” que parece un homenaje a Brandy o a las TLC, mientras que “Black Air Force” (le ayuda Mick Jenkins en la parte rapeada) repite, sobre una colcha de sintetizadores, atinados versos de seducción – “Shoulders broader than the daylight/ Goddamn, this is your night” – en una muestra más que solvente de admiración por las producciones de Rosalía. Casi susurrando va desgranando una bonita relación queer en “Humming” valiéndose de metáforas inesperadas, y “Elipsis” es una ración de soul digna de D’Angelo, y eso es una comparativa no apta para muchos. Su mejor disco, aunque de Josiah Wise se puede esperar mucho más.

Escucha serpentwithfeet – GRIP