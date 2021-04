SG Lewis – times (Jasmine Music Limited / EMI)

Hace unos días leía en The Guardian una reseña a este disco del británico en el que Alexis Petridis etiquetaba su sonido como “kitchen-dancefloor”, jugando con los conceptos de disco music y el espacio en el que, en esta pandemia, hemos creado nuestro cetro imbatible, la cocina: videos de recetas caseras, bailes en tik tok, resiliencia en forma de odas a la resistebncia y bla bla bla. Y es que SG Lewis está obsesionado con la música disco de los 70, así como de las líneas gruesas de bajo del house, y la pirotecnia de las luces de neones que van esculpiendo una sonrisa tonta mientras escuchas filigranas sintetizadas agarrado a una cocacola.

El debut de este veinteañero productor se titula times (EMI, 2021), y es un homenaje al “Good Times” de Chic, y hasta el gran Neil Rodgers aparece acreditado pulsando el mástil de su guitarra en una de las grandes canciones del lote, “One More”, un pelotazo que nos retrotrae lo mejor electropop comercial.

“An ode to the present moment and the finite chances we have to celebrate it”. De esta manera define Lewis la intencionalidad de este trabajo, y resulta curioso, o por lo menos bizarro, este pensamiento cuando estamos viviendo una etapa de la historia en donde todo es repetición, hastío, y pocas cosas a las que agarrarse para celebrar algo. Un chico optimista. Se agradece, y más si es con dianas del calibre de “Time” (junto con Rhye) que es puro retrofuturismo a lo Daft Punk, “Heartbreak On The Dancefloor (con la voz de Frances) que desprende ese sensual aroma a mitad de camino entre Kyle Minogue y la vaporwave.

La instrumental “Back To Earth” sabe sacar suculento partido a los arreglos de viento y a una melodía irresistible para bailar bajo la bola de espejos; los sintes y bajos musculosos tejen “Impact”, acompañado de la preciosa voz de Robyn que envuelve todo con su halo arrollador.

El perímetro de mi salón o de mi cocina es mi república independiente del baile. Join in!

Escucha SG Lewis – times