She & Him lanzan el tercer adelanto de su tributo a Brian Wilson

She & Him lanzan tercer single de su próximo álbum Melt Away: A Tribute to Brian Wilson que se publicará a través de Fantasy Records, el próximo 22 de julio. Melt Away es la continuación del álbum navideño Christmas Party de 2016, además de su segundo disco de versiones no navideñas desde Classics de 2014, que encabezó la lista de Billboard’s U.S. Folk Albums chart en su lanzamiento.

El séptimo álbum de estudio de She & Him es un amoroso tributo a uno de los mejores compositores y cantantes estadounidenses vivos, Brian Wilson. Un trabajo que encuentra a Zooey Deschanel y M. Ward sumergiéndose profundamente en el extenso cancionero del legendario artista, ofreciendo fascinantes y deliciosos nuevos giros de tanto clásicos consagrados como de gemas pasadas por alto. Estas catorce versiones están impregnadas de la magia familiar que los fans de la banda reconocen y aman, abriendo una nueva ventana al icónico catálogo de Wilson. Wilson incluso aparece en una canción con ellos, «Do It Again».

«Darlin'» y «Wouldn’t It Be Nice» han sido los dos primeros singles que se adelantaron de Melt Away y ahora llega “Til I Die”, que apareció por primera vez en el álbum de los Beach Boys de 1971 Surf’s Up. Con la voz de Deschanel encima de la trompeta revoloteando y las figuras de slide guitarra, amorosamente lánguidas, de Ward, la versión de She & Him de «Til I Die» reimagina la deslumbrante balada de los Beach Boys sin perder nada de la profundidad oceánica de los originales. “Matt me la dio a conocer”, explica Deschanel mientras habla sobre el brillo radiante de la canción. “No la conocía, pero me encantó al instante. Las melodías son impresionantes”. “Es increíblemente complejo: cuanto más te adentras, es como un laberinto, pero en el que disfrutas estar”, agrega Ward.

“En la primavera de 2020, comenzamos una lista de nuestras canciones favoritas de Brian, una lista muy larga”, explica el dúo. “Elegimos canciones sin tener en cuenta su desempeño en las listas. Las oscuras nos golpean tan fuerte como las canciones más populares, y todas están suficientemente maduras para volver a imaginarlas, reinterpretarlas y reinventarlas. Brian escribe canciones de belleza, soledad y vulnerabilidad mejor que nadie, y al secuenciarlas junto a canciones populares de confianza, amor y diversión, crea una imagen más completa de la vida en la tierra”