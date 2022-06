She & Him lanzan otra canción de su homenaje a Brian Wilson

She & Him publican el próximo 22 de julio la que será su séptima referencia. Melt Away: A Tribute to Brian Wilson, es una carta de amor de Zooey Deschanel (She) & M. Ward (Him) al líder de The Beach Boys, ofreciendo fascinantes y deliciosos nuevos giros en clásicos consagrados y gemas pasadas por alto por igual.

Como comentan: “En la primavera de 2020, comenzamos una lista de nuestras canciones favoritas de Brian, una lista muy larga ”, explica el dúo. “ Elegimos canciones sin tener en cuenta su desempeño en las listas. Las oscuras nos golpean tan fuerte como las canciones más populares, y todas están maduras para volver a imaginarlas, reinterpretarlas y reinventarlas. Brian escribe canciones de belleza, soledad y vulnerabilidad mejor que nadie, y al secuenciarlas junto a canciones populares de confianza, amor y diversión, crea una imagen más completa de la vida en la tierra”

Tras “Do It Again” llega el clásico de The Beach Boys “Wouldn’t It Be Nice”, canción de apertura del álbum de 1966 de los Beach Boys, Pet Sounds que She & Him llevan a su terreno.

Escucha ‘Wouldn’t It Be Nice’ de She & Him

Foto: Chantal Anderson