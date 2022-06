Camila Cabello – Familia (Epic Records / Sony Music)

Hace pocos días veíamos a una rutilante Camila Cabello dándolo todo en su actuación dentro de los fastos de la final de la Champions League, y de alguna forma, se le estaba haciendo justicia a una artista que debería tener mayor proyección dentro del mercado mainstream.

La ex Fifth Dimension es una mujer que parece tener claro que lo suyo es una carrera de fondo. Su brillante trayectoria no acaba de encajar en los estereotipos marcados por señores en los despachos de las multinacionales, y ella va a lo suyo muy a su pesar, o espera rezagada su gran momento. Hits de pegada inmediata tiene para llenar capazos, pero la sobreexposición de divas R&B le impide, de momento, sacar la cabeza con autoridad.

Este Familia (Epic, 2022) es su tercer disco en donde se propone recuperar sus raíces cubanas y mejicanas para enhebrar un endiablado cancionero en donde mezcla estilos con una elegancia suprema. De la mano de su talento innato para la melodía, y bien producida por veteranos de la música latina como Cheche Lera y Edgar Barrera aquí hay sonidos que juegan con referentes latinos que son santo y seña (“Celia”), guiños a Suzanne Vega en monumentos al ritmo (“psychofreak” junto a WILLOW), excelsas orquestaciones tex-mex (“La Buena Vida”), y maravillosos medios tiempos (“Lola” acompañada por Yotuel) acariciados por la brisa del atardecer habanero. Un disco espléndido.

Escucha Camila Cabello – Familia