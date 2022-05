Sigmund Wilder anuncia EP de remezclas con productores internacionales

Sigmund Wilder regresan con el EP Olympia, para el que han reunido a productores de la élite internacional para remezclar cuatro temas de su más reciente álbum Desorden.

El EP, que verá la luz el próximo 15 de junio cuenta con la colaboración estelar de productores que han trabajado con algunos de los artistas mundiales más grandes como David Bowie, U2 o Pearl Jam The Cure, Depeche Mode, Marilyn Manson, Guns N Roses o Placebo entre otros.

Ya podemos escuchar dos de sus canciones, “Fiction Channel” de la mano de Tim Palmer, un hombre elegido y señalado por el dedo de David Bowie. Palmer es un gentleman nacido en Inglaterra y actualmente instalado en Austin, Texas. A finales de la década de los 80 y primeros de los 90 irrumpió en la escena como productor de los dos álbumes de Tin Machine, siendo el hombre elegido por David Bowie para capitanear el proyecto en el estudio. Dos producciones estelares catapultaron su reputación y curtieron su status actual: Southside de Texas y Elemental de Tears For Fears. Fue nominado a los Grammys por las mezclas de All That You Can’t Leave Behind de U2, inmortalizado en el Rock N Roll Hall Of Fame por las mezclas del álbum Ten de Pearl Jam y productor de media discografía de The Mission. Palmer cuenta así la experiencia: “A pesar de estar instalado en el mainstream, me encanta trabajar con artistas independientes. El tema me encantó desde la primera escucha. Fiction Channel es una canción totalmente en mi onda. Estoy convencido que Sigmund Wilder y yo compartimos las mismas influencias musicales. He disfrutado mucho del reto de reimaginarla y de crear nuevos paisajes sonoros para la canción”.

Escucha ‘Fiction Channel (Tim Palmer Remix) de Sigmund Wilder

Otra de las canciones del EP es “Ángeles”, que han dejado en manos de Steve Lyon, productor londinense actualmente afincado en Roma, conocido por sus trabajos para artistas como The Cure, Depeche Mode o Paradise Lost.

Lyon cuenta cómo ““desde la primera escucha sentí la vibración y el entusiasmo por colaborar en el proyecto. Ángeles es un tema épico. Está indiscutiblemente en el top de mi lista de canciones de 2021” y destaca la motivación que le supuso trabajar con la total libertad creativa que le dio la banda. En su currículum ostenta haber sido el ingeniero de sonido de algunos de los discos clave en el background cultural de Sigmund Wilder como Violator y Songs Of Faith And Devotion de Depeche Mode. Lyon es además productor (junto a Alan Wilder) de Songs Of Faith and Devotion Live.

Escucha ‘Ángeles (Steve Lyon Remix) de Sigmund Wilder

Olympia estará disponible a partir del 15 de junio en todas las plataformas digitales y está en preventa desde el 20 de abril en una edición limitada que solo se podrá conseguir a través de las redes sociales de Sigmund Wilder.

