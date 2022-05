Zola Jesus anuncia nuevo álbum para junio

Zola Jesus ha anunciado el definitivo lanzamiento, por fin, de su primer disco en cinco años. Su nuevo álbum se titulará Arkhon y, aunque en principio iba a publicarse en mayo, finalmente saldrá el 24 de junio a través del sello Sacred Bones Records. Previamente a este anuncio han visto la luz dos sencillos pertenecientes al nuevo disco, “Lost” y “Desire”. Del lanzamiento de “Lost” te informamos puntualmente en Muzikalia allá por el mes de marzo.

En este caso Zola Jesus, que siempre ha controlado cada aspecto de su obra, ha buscado la colaboración del productor Randall Dunn, conocido por su trabajo con Sunn O))). Además también ha participado en el disco el batería y percusionista Matt Chamberlain, que ha trabajado en discos de Fiona Apple, Bob Dylan y David Bowie.

Arkhon, cuyo título puedes significar “poder” o “regla” en griego antiguo pero también guarda relación con el Gnosticismo, desvela herramientas olvidadas para soportar la pérdida, el dolor y la decepción. Cuenta su autora que “Arkhon es una idea gnóstica de poder ejercido a través de un Dios con imperfecciones. Un poder que corrompe y mancilla a la Humanidad, en lugar de ayudarnos a encontrar armonía por nosotros mismos. Siento que estamos viviendo en un tiempo así, esas influencias negativas ejercen gran fuerza sobre todos nosotros. Estamos en una época de Arkhons“.

Estas son las canciones que formarán parte de Arkhon, lo nuevo de Zola Jesus.

1. Lost

2. The Fall

3. Undertow

4. Into The Wild

5. Dead and Gone

6. Sewn

7. Desire

8. Fault

9. Efemra

10. Do That Anymore