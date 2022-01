Sigue la gresca: Johnny Marr contesta a la carta de Morrissey

Seguimos sorprendidos por la guerra abierta entre Morrissey y Johnny Marr. Los dos ex The Smiths no dejan de cruzarse mensajes. Hace pocos días el guitarrista se despachaba con su ex compañero en una entrevista en Uncut que tal y como contaba NME declaró: “Soy muy cercano a todas las personas con las que he trabajado, excepto una que es obvia.Y eso no es una gran sorpresa porque somos muy diferentes, Morrissey y yo. Pero todos los otros músicos diferentes, puedo coger el teléfono con cualquiera, y continuar desde donde lo dejamos. Con él no”.

Después de esto Morrissey contestaba al guitarrista en una ácida carta que ayer reproducíamos.

CARTA ABIERTA A JOHNNY MARR

“Esto no es una diatriba o una grandilocuencia histérica. Es una petición cortés y tranquilamente mesurada: ¿Podrías dejar de mencionar mi nombre en tus entrevistas?

¿Podrías, en cambio, hablar sobre tu propia carrera, tus propios logros imparables como solista y tu propia música?

Si puedes, ¿podrías dejarme fuera de esto?

El hecho es que no me conoces. No sabes nada de mi vida, mis intenciones, mis pensamientos, mis sentimientos. Sin embargo, hablas como si fueras mi psiquiatra personal con acceso constante e ininterrumpido a mis instintos. No nos conocemos desde hace 35 años, que es hace muchas vidas. Cuando nos conocimos, tu y yo no éramos exitosos. Ambos nos ayudamos mutuamente a convertirnos en lo que hoy somos. ¿No puedes dejarlo así? ¿Debes persistentemente, año tras año, década tras década, culparme por todo?

Me encontraste lo suficientemente inspirador como para hacer música conmigo durante 6 años. Si yo era, como dices, un monstruo tan desagradable a la vista, ¿dónde te dejó esto exactamente? ¿Secuestrado? ¿Silenciado? ¿Encadenado? ¿Secuestrado por extraterrestres bizcos? Fuiste TÚ quien tocó la guitarra en ‘Golden Lights’, no yo.

Sí, todos sabemos que la prensa británica imprimirá cualquier cosa que digas sobre mí siempre que sea cruel y salvaje. Pero has hecho todo eso. Sigue adelante. Es como si no pudieras descruzar tus propias piernas sin mencionarme. Nuestro período juntos fue hace muchas vidas, y desde entonces ha corrido mucha sangre bajo el puente. Llega un momento en el que debes asumir la responsabilidad de tus propios actos y de tu propia carrera, con lo cual te deseo mucha salud para disfrutar. Solo deja de usar mi nombre como anzuelo de clics. Nunca he atacado tu trabajo en solitario o tu vida en solitario, y he aplaudido abiertamente tu genio durante los días de ‘Louder than bombs’ y ‘Strangeways, here we come’, pero te has posicionado siempre listo como un sabelotodo cada vez que la prensa requiera un sesgo feo sobre algo que dije a medias durante el último período glacial cuando el río Colorado comenzó a tallar el Gran Cañón. Por favor para. Es 2022, no 1982.

Morrissey enero 2022.

La respuesta a la carta

Pocas horas después Johnny Marr respondía a través de Twitter acusándole de lanzar fakenews:

Dear @officialmoz . An ‘open letter’ hasn’t really been a thing since 1953, It’s all ‘social media’ now. Even Donald J Trump had that one down. Also, this fake news business…a bit 2021 yeah ?#makingindiegreatagain — Johnny Marr (@Johnny_Marr) January 26, 2022

“Querido Morrissey. Una carta abierta no significa nada desde 1953, ahora todo son redes sociales. Hasta Donald Trump lo supo. Y este asunto de las fakenews, un poco del 2021, ¿no?” agregando el hashtag #makeindiegreatagain.

¿Seguirá la gresca?