Toro y Moi anuncia disco para abril y lanza dos singles

Toro y Moi, anuncia su nuevo álbum MAHAL que saldrá el 29 de abril a través de Dead Oceans. El el séptimo álbum de estudio de Chaz Bear bajo el nombre de Toro y Moi viene anticipado nada menos que por dos sencillos: “Postman” y “Magazine”

Cada uno de los nuevos sencillos llega su correspondiente videoclip. “Postman”, dirigido por Kid. Studio, ve a Toro y sus amigos recorriendo el colorido paisaje de San Francisco en su jeepney filipino, que aparece en la portada de MAHAL. Y “Magazine”, dirigido por Arlington Lowell, ve a Toro y Salami Rose Joe Louis, quien proporciona la voz en la pista, vestidos de manera vibrante en un estudio fotográfico.

El anuncio y los sencillos de MAHAL llegan justo después del muy célebre álbum de Toro de 2019, Outer Peace.

Escucha “Postman” y “Magazine” de Toro y Moi

Estas serán las canciones de MAHAL de Toro y Moi

1. The Medium (feat. Unknown Mortal Orchestra)

2. Goes By So Fast

3. Magazine (feat. Salami Rose Joe Louis)

4. Postman

5. The Loop

6. Last Year

7. Mississippi

8. Clarity (feat. Sofie)

9. Foreplay

10. Déjà Vu

11. Way Too Hot

12. Millennium (feat. The Mattson 2)

13. Days in Love