Morrissey se enzarza con Johnny Marr en una carta personal

Morrissey ha empezado 2022 arremetiendo contra su ex compañero en The Smiths Johnny Marr. En su web oficial que utiliza como altavoz para hablarnos de su día a día, ya sea informarnos de sus nuevos lanzamientos o como hizo recientemente, realizar un ranking de todos sus discos en solitario y con su banda ordenados del peor al mejor, escribe una carta al guitarrista para quejarse de sus continuas menciones.

La relación entre ambos no es la mejor posible desde que la banda se separó, de hecho, como contaba el propio Johnny Marr en sus memorias, hubo un antes y un después definitivo cuando en 2008 se reunieron para valorar la posibilidad de volver a hacer música junto: “(…) eventualmente tocamos ‘ese tema’. Habían habido rumores durante años de que The Smiths se iban a reformar, y nunca fueron ciertos. De repente estábamos hablando de la posibilidad de reformar la banda, y en ese momento parecía que con la intención correcta podía hacerse, e incluso podría ser ideal, porque yo podría haber continuado con The Cribs, y Morrissey con su disco en solitario. Luego nos abrazamos y nos despedimos”. Después de eso, Morrissey desapareció dejándole colgado

En 2019 se volvió a despertar la posibilidad de una vuelta de The Smiths, que el propio Marr zanjó atacando al vocalista vinculándolo a la extrema derecha. Y recientemente ha vuelto a ocurrir algo similar cuando en una entrevista en Uncut que cuenta NME declaró: “Soy muy cercano a todas las personas con las que he trabajado, excepto al que ya sabéis”.

Morrissey se ha cansado ya de tanta mención y ha decidido contestar al guitarrista en una ácida carta.

CARTA ABIERTA A JOHNNY MARR

“Esto no es una diatriba o una grandilocuencia histérica. Es una petición cortés y tranquilamente mesurada: ¿Podrías dejar de mencionar mi nombre en tus entrevistas?

¿Podrías, en cambio, hablar sobre tu propia carrera, tus propios logros imparables como solista y tu propia música?

Si puedes, ¿podrías dejarme fuera de esto?

El hecho es que no me conoces. No sabes nada de mi vida, mis intenciones, mis pensamientos, mis sentimientos. Sin embargo, hablas como si fueras mi psiquiatra personal con acceso constante e ininterrumpido a mis instintos. No nos conocemos desde hace 35 años, que es hace muchas vidas. Cuando nos conocimos, tu y yo no éramos exitosos. Ambos nos ayudamos mutuamente a convertirnos en lo que hoy somos. ¿No puedes dejarlo así? ¿Debes persistentemente, año tras año, década tras década, culparme por todo?

Me encontraste lo suficientemente inspirador como para hacer música conmigo durante 6 años. Si yo era, como dices, un monstruo tan desagradable a la vista, ¿dónde te dejó esto exactamente? ¿Secuestrado? ¿Silenciado? ¿Encadenado? ¿Secuestrado por extraterrestres bizcos? Fuiste TÚ quien tocó la guitarra en ‘Golden Lights’, no yo.

Sí, todos sabemos que la prensa británica imprimirá cualquier cosa que digas sobre mí siempre que sea cruel y salvaje. Pero has hecho todo eso. Sigue adelante. Es como si no pudieras descruzar tus propias piernas sin mencionarme. Nuestro período juntos fue hace muchas vidas, y desde entonces ha corrido mucha sangre bajo el puente. Llega un momento en el que debes asumir la responsabilidad de tus propios actos y de tu propia carrera, con lo cual te deseo mucha salud para disfrutar. Solo deja de usar mi nombre como anzuelo de clics. Nunca he atacado tu trabajo en solitario o tu vida en solitario, y he aplaudido abiertamente tu genio durante los días de ‘Louder than bombs’ y ‘Strangeways, here we come’, pero te has posicionado siempre listo como un sabelotodo cada vez que la prensa requiera un sesgo feo sobre algo que dije a medias durante el último período glacial cuando el río Colorado comenzó a tallar el Gran Cañón. Por favor para. Es 2022, no 1982.

Morrissey enero 2022″.

La relación de ambos parece rota para siempre, tendremos que seguir disfrutándoles en solitario y desempolpando nuestros discos de The Smiths cuando queramos oírles juntos.